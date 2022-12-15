Продолжая выяснять обстоятельства, связанные с убийством футбольного агента Романа Беззубова, сотрудники столичной полиции на этой неделе завершили расследование в части уголовного процесса о сокрытии особо тяжкого преступления. Были установлены трое подозреваемых, и 13 декабря дело было передано в прокуратуру Рижского окружного суда для возбуждения уголовного дела.
Убийство Беззубова: трех мужчин просят привлечь к ответственности за сокрытие преступления
В ходе расследования было принято решение об отделении от основного дела уголовного производства, в котором расследовались преступления по статье о сокрытии орудий, средств и следов особо тяжкого преступления и несообщении о таковом. Это уголовное производство было выделено из основного 8 декабря 2021 года.
Проведя необходимые процессуальные действия, сотрудники полиции установили связь с преступлением трех граждан Латвии - мужчин 1982, 1983 и 1991 годов рождения.
Мужчина 1983 года рождения признается подозреваемым за недонесение о совершении особо тяжкого преступления, а двое других подозреваются в сокрытии орудий, средств и следов особо тяжкого преступления.
Государственная полиция завершила расследование уголовного дела, и 13 декабря оно было передано в прокуратуру Рижского судебного округа для возбуждения уголовного дела в отношении троих мужчин.
Убийство Романа Беззубова
Как сообщалось, Роман Беззубов был застрелен утром 14 апреля 2021 года в рижском микрорайоне Пурвциемс. При выезде на улицу Гунара Астрас автомобилю Беззубова преградили дорогу и произвели несколько выстрелов из автомата в его сторону. Следующей ночью в Межапарке был обнаружен сгоревший автомобиль BMW X5, использовавшийся при нападении.
В начале этого года прокуратура Рижского окружного суда приняла решения о привлечении шести человек к уголовной ответственности по этому делу.
Сотрудники МВД России по запросу Госполиции в феврале задержали в Москве Ивана Агапитова и Дениса Коняшкина, находящихся в международном розыске по подозрению в убийстве футбольного агента.
В прошлом году полиция заявляла, что установила мотивы преступления и прорабатывает две версии, однако правоохранители склоняются к тому, что преступление не связано с профессиональной деятельностью Беззубова. В полиции не уточнили, с какими именно версиями ведется работа.
Галерея: Сгоревший автомобиль BMW X5 в Межапарке, использовавшийся во время убийства Романа Беззубова
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!