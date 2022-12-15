Убийство Беззубова: трех мужчин просят привлечь к ответственности за сокрытие преступления

В ходе расследования было принято решение об отделении от основного дела уголовного производства, в котором расследовались преступления по статье о сокрытии орудий, средств и следов особо тяжкого преступления и несообщении о таковом. Это уголовное производство было выделено из основного 8 декабря 2021 года.

Проведя необходимые процессуальные действия, сотрудники полиции установили связь с преступлением трех граждан Латвии - мужчин 1982, 1983 и 1991 годов рождения.

Мужчина 1983 года рождения признается подозреваемым за недонесение о совершении особо тяжкого преступления, а двое других подозреваются в сокрытии орудий, средств и следов особо тяжкого преступления.

Государственная полиция завершила расследование уголовного дела, и 13 декабря оно было передано в прокуратуру Рижского судебного округа для возбуждения уголовного дела в отношении троих мужчин.

Убийство Романа Беззубова