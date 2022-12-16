Козырная карта спецслужб. Могут ли интересы нацбезопасности быть важнее свободы слова?

Можно ли оспорить наличие угрозы?

Латвийский медиарегулятор не руководствовался Йоханнесбургскими принципами - в своем решении он ссылается на статью латвийского закона об электронных СМИ, по которой медиаконтент не должен содержать призывы, которые угрожают национальной безопасности.

При этом призывы могут быть не прямыми - достаточно слов или даже жестов участника телепрограммы, "косвенно" приглашающих совершить действия, которые угрожают Латвии, - например, оказать помощь стране-агрессору.

В высказывании ведущего "Дождя" Алексея Коростелева медиарегулятор усмотрел такое "косвенное приглашение". После сюжета о проблемах мобилизованных на войну россиян журналист в прямом эфире предложил их семьям сообщать редакции о таких случаях и добавил: "Мы надеемся, что многим, военнослужащим в том числе, мы смогли помочь. Например, с оснащением и с просто элементарными удобствами на фронте".

Ведущий Алексей Коростелев Фото: TVRAIN

Заявления журналиста и представителей "Дождя" о том, что это оговорка и телеканал не помогает российской армии, а лишь рассказывает о положении мобилизованных в России, NEPLP не убедили. Совет решил, что канал призывает информировать о том, что происходит на войне, именно для того, "чтобы помочь мобилизованным".

Профессор Андрей Рихтер рассчитывает, что это дело будет рассматриваться в суде - кстати, вероятно, закрытом от публики, поскольку речь идет о национальной безопасности.