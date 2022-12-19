Кая Каллас: когда эстонцы говорят "это русские сделали", они имеют в виду не местных, а преступления России

– Каким бы могло быть ваше послание в конце этого года тем русскоязычными жителям Эстонии, которые почувствовали, что государство оказывало на них известное давление в этом году, и они беспокоятся за свое будущее?

– Опять же – если вы разделяете с нами одни ценности и считаете Эстонию своим домом, то мы будем спокойно продолжать жить вместе, и тогда нет причин испытывать никакой тревожности. Ведь все наши беспокойства связаны с тем, что война в Украине вскрыла те раны, которые в нашем обществе уже стали затягиваться – я говорю обо всем том, что происходило после Второй мировой войны, когда мы были оккупированы. То есть я прошу и к нам отнестись с пониманием, к той боли, которая сохраняется в эстонском обществе, и ситуации, что все то, о чем мы читали в книгах по истории, сейчас заново разворачивается в Украине, вызывая страх и тревогу.

– Можете ли вы пообещать, что в 2032 году, как это и предполагает реформа, в эстонской школьной системе больше не будет сегрегации на основе языка, и каковой могла бы быть среда обучения учащихся, чей родной язык - не эстонский, к этому времени?

– Я верю, что среда обучения для учащихся, у которых родной язык русский, будет очень хорошей, то есть эстоноязычной, так же, как в других странах Европы русскоязычные учащиеся отправляются, например, во французско-, немецко- или финноязычные школы, и никакой сегрегации по языковому признаку не будет, все будут проходить обучение на эстонском и владеть эстонским языком на таком уровне, чтобы они могли переходить из первого класса во второй, затем в третий, а потом и в высшие учебные заведения безо всяких проблем, что у нас не будет двух разных систем.

– Спасибо, премьер-министр.