В многоквартирном доме на улице Салату в Бауске между соседями возник большой конфликт. Вовлечена и полиция, которая, однако, не может успокоить конфликтующие стороны: несколько молодых семей и семью жительницы дома Сандры, сообщает передача TV3 Bez Tabu.
Видео ⟩ Ругается, дерется и даже стреляет. Жители дома в Бауске не могут соседствовать мирно
Диана рассказывает, что соседка Сандра способна найти повод для конфликта на ровном месте.
"Нервы не выдерживают, когда видишь ее [Сандру], хочется ей врезать", - говорит Диана.
Она не отрицает, что с другими молодыми людьми иногда отдыхает возле дома, даже попивая алкоголь, но не считает, что такой отдых подлежит наказанию.
"Если хочет покоя, надо идти в лес жить! Я сказала ей - ты не можешь жить здесь, если не можешь сосуществовать с другими. Ей все мешает!" - говорит Диана.
"Если она видит, что кто-то пьет пиво, она воспринимает это так, словно если бы кто-то пил виски возле дома. Конечно, приезжает полиция. Говорят, что нельзя в публичном месте, но лето же!"
Сандра в свою очередь рассказывает, что безобидный отдых, как его называет молодежь, на самом деле зачастую - простая пьянка с ожидаемыми последствиями.
Сандра показывает несколько видео и фото, на которых запечатлено распитие напитков в больших и маленьких компаниях у подъезда возле дома и немного дальше во дворе.
На видео и фотографиях видно, что молодые люди пьют в присутствии своих детей.
Очень напряженные события происходили прошлым летом. В какой-то теплый вечер многие молодые люди собрались у лестницы, где пили алкоголь и громко себя вели. Все это сняла Сандра. После того как она погрозила молодым людям, некоторые грубо ей ответили. За конфликтом наблюдали и маленькие дети, которые в тот вечер были вместе с молодыми людьми.
Молодая женщина пыталась добиться, чтобы Сандра перестала снимать, после чего началось физическое насилие. Впоследствии было применено даже газовое оружие.
После стрельбы по адресу прибыли сотрудники Государственной полиции.
Конфликтующие стороны по конкретному адресу неоднократно приезжали успокаивать и сотрудники муниципальной полиции Бауского края, которые теперь также включили этот адрес в маршрут патрулирования.
"Мы заезжаем во двор и смотрим, что там происходит", - информирует начальник полиции самоуправления Бауского края Бронислав Островскис.
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