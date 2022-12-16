Видео ⟩ Ругается, дерется и даже стреляет. Жители дома в Бауске не могут соседствовать мирно

Диана рассказывает, что соседка Сандра способна найти повод для конфликта на ровном месте.

"Нервы не выдерживают, когда видишь ее [Сандру], хочется ей врезать", - говорит Диана.

Она не отрицает, что с другими молодыми людьми иногда отдыхает возле дома, даже попивая алкоголь, но не считает, что такой отдых подлежит наказанию.

"Если хочет покоя, надо идти в лес жить! Я сказала ей - ты не можешь жить здесь, если не можешь сосуществовать с другими. Ей все мешает!" - говорит Диана.

"Если она видит, что кто-то пьет пиво, она воспринимает это так, словно если бы кто-то пил виски возле дома. Конечно, приезжает полиция. Говорят, что нельзя в публичном месте, но лето же!"

Сандра в свою очередь рассказывает, что безобидный отдых, как его называет молодежь, на самом деле зачастую - простая пьянка с ожидаемыми последствиями.