С учетом российской агрессии на Украине Латвия в настоящее время сосредоточена на выполнении решений мадридского саммита НАТО, заявил министр иностранных дел Эдгар Ринкевич на совместном заседании комиссии Сейма по иностранным делам и комиссии по европейским делам.
Ринкевич: учитывая войну в Украине, Латвия концентрируется на выполнении решений НАТО
Сегодня министр представил членам комиссии проект годового отчета о проделанных и планируемых мероприятиях во внешней политике государства, который позже будет подан правительству.
Ринкевич сказал, что следующий саммит НАТО запланирован в Вильнюсе, а реализация решений мадридского саммита предусмотрена весьма конкретным образом - увеличение военных сил в Латвии с нынешней батальонной боевой группы до бригады.
Министр рассказал, что правительство Канады в настоящее время обсуждает объем финансов и необходимые инвестиции для выполнения обещания, данного на мадридском саммите НАТО. К саммиту НАТО в Вильнюсе в Латвии еще не будет бригадных подразделений, кроме того, у Латвии еще много домашних заданий на уровне Министерства обороны для того, чтобы построить новый полигон в Селии.
"Наша главная задача вместе с коллегами в Министерстве обороны - добиться того, чтобы эти решения не остались на бумаге, а чтобы они выполнялись", - сказал министр иностранных дел депутатам.
Поддержка и помощь Украине также отмечены в проекте доклада. Ринкевич сказал, что Латвия сделала максимум из того, что могла сделать, будь то помощь на уровне государства или поддержка со стороны граждан в непростых экономических условиях.
По словам министра иностранных дел, одним из самых больших приоритетов является помощь Украине в подготовке к зиме, помощь ее энергетической инфраструктуре генераторами и трансформаторами. Эта помощь и поддержка будут необходимы и в следующем году. Ринкевич выразил надежду, что Сейм поддержит предложение МИД о выделении более 5 млн евро на восстановление Украины.
По словам министра, важным вопросом станут дополнительные санкции против России. Сильная Европа также будет одним из приоритетов. Ринкевич отметил, что особое внимание будет уделяться региональному сотрудничеству на уровне стран Северной Европы. Министр выразил надежду, что в следующем году Швеция и Финляндия официально станут членами НАТО, что полностью изменит динамику в регионе. Министр также подчеркнул важность сотрудничества с Польшей как с партнером в области безопасности и экономики в регионе.
В доклад также включен ряд вопросов, связанных с укреплением дипломатической службы. Министр заявил, что в следующем году не планируется открывать новые посольства.
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