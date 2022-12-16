Ринкевич: учитывая войну в Украине, Латвия концентрируется на выполнении решений НАТО

Сегодня министр представил членам комиссии проект годового отчета о проделанных и планируемых мероприятиях во внешней политике государства, который позже будет подан правительству.

Ринкевич сказал, что следующий саммит НАТО запланирован в Вильнюсе, а реализация решений мадридского саммита предусмотрена весьма конкретным образом - увеличение военных сил в Латвии с нынешней батальонной боевой группы до бригады.

Министр рассказал, что правительство Канады в настоящее время обсуждает объем финансов и необходимые инвестиции для выполнения обещания, данного на мадридском саммите НАТО. К саммиту НАТО в Вильнюсе в Латвии еще не будет бригадных подразделений, кроме того, у Латвии еще много домашних заданий на уровне Министерства обороны для того, чтобы построить новый полигон в Селии.

"Наша главная задача вместе с коллегами в Министерстве обороны - добиться того, чтобы эти решения не остались на бумаге, а чтобы они выполнялись", - сказал министр иностранных дел депутатам.