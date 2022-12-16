МИД: латвийцев вербуют для завоза иммигрантов из третьих стран

Как сообщили агентству LETA в Министерстве иностранных дел, предложение о работе и обещанная зарплата заманчивые, поэтому, по имеющейся в министерстве информации, на него уже согласились несколько десятков граждан Латвии.

По данным МИД, хотя вербовщики обещают, что в должностные обязанности входит перевозка грузов, на самом деле работникам поручено нелегально ввозить на территорию Евросоюза выходцев из Ирана, Сирии и других третьих стран.

В МИД пояснили, что это уголовное преступление, за совершение которого лицам грозит арест и суд в стране совершения преступления, а наказания за незаконную перевозку иммигрантов суровы.

Министерство настоятельно призывает граждан Латвии тщательно оценивать любое предложение работы за границей и не соглашаться на обещания легкой наживы со стороны непроверенных работодателей, так как за этим может скрываться преступный умысел.