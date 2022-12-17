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В результате пожара в Пурвциемсе погиб человек

rus.tvnet.lv
В результате пожара в Пурвциемсе погиб человек
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Пожар. Иллюстративное фото
Пожар. Иллюстративное фото Фото: Shutterstock

В пятницу вечером, 16 декабря, в результате пожара в квартире пятиэтажного дома в рижском микрорайоне Пурвциемс погиб человек.

В Государственной пожарно-спасательной службе (VUGD) заявили, что около 16:35 поступил вызов. В пятиэтажном жилом доме возник пожар.

Прибывшие на место пожарные установили, что в квартире на втором этаже возник пожар на площади десять квадратных метров и образовалось большое количество дыма.

Пожарные вытащили из горящей квартиры человека, которого передали врачам Службы неотложной медицинской помощи (NMPD). Однако спасти его жизнь не удалось.

Из другой квартиры были спасены две собаки.

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