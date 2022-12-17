В результате пожара в Пурвциемсе погиб человек

В Государственной пожарно-спасательной службе (VUGD) заявили, что около 16:35 поступил вызов. В пятиэтажном жилом доме возник пожар.

Прибывшие на место пожарные установили, что в квартире на втором этаже возник пожар на площади десять квадратных метров и образовалось большое количество дыма.

Пожарные вытащили из горящей квартиры человека, которого передали врачам Службы неотложной медицинской помощи (NMPD). Однако спасти его жизнь не удалось.

Из другой квартиры были спасены две собаки.