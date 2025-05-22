Skip to footer
Чт, 22.05.2025
Погода
Гороскоп
Редактор дня:
Alexandra Nekrasova
Cообщи
Для абонентов

Освобожденный Оскар Зейза: "Я не буду молчать"

Перевод: rus.tvnet.lv
Оскар Зейза

В четверг, 22 мая, суд решил освободить из-под стражи подозреваемого в совершении сексуального преступления предпринимателя Оскара Зейзу, выяснил TVNET.

TVNET+ сумел связаться с Оскаром Зейзой по телефону, когда он направлялся к родителям, которых не видел месяц, пока находился под стражей. "Мама уже жарит картошку с луком. Хочу встретить всех близких и коллег, которые пострадали в результате всего этого". Зейза рассказал о назначенной ему мере пресечения, которую прокомментировала глава центра Marta, заявив, что заключение под стражу в таких случаях должно быть более продолжительным.

Зейза подчеркивает, что молчать не будет, и продолжает

Комментарии

Ключевые слова

Актуальные новости
Последние новости
Не пропусти
Наверх