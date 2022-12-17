В 2023 году Минздрав планирует продолжить антиковидные меры

Почему?

В настоящее время в Латвии еще не достигнуто снижение уровня заражения Covid-19, при котором риски заражения в повседневных ситуациях были бы сведены к минимуму, поэтому важно продолжить выполнение определенных мер и в 2023 году, чтобы снизить последствия Covid-19, а также сохранить готовность контролировать и адекватно реагировать на негативные изменения, касающиеся распространения Covid-19 в стране.

Минздрав заявляет, что тестирование населения на Covid-19 играет существенную роль своевременном снижении распространения возможной новой вспышки заболевания, поэтому указанная услуга будет предоставляться и в 2023 году.

В Минздраве подчеркивают, что без государственного финансирования услуг по тестированию в стационарных условиях будет ограничена возможность раннего выявления вспышки инфекции Covid-19 и неконтролируемого распространения инфекции, что, в свою очередь, может создать чрезмерную нагрузку на национальную систему здравоохранения и ее возможности, увеличить смертность пациентов и негативно повлиять на ситуацию в стране во всех отраслях.