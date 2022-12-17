"Удар под дых": Россия на время закроет погранпереход между Ивангородом и эстонской Нарвой

В Законодательном собрании Ленинградской области также в курсе того, что пограничный переход "Ивангород" на длительный срок закроют для движения автомобильного транспорта. Об этом ERR рассказал председатель комиссии по госустройству и международным связям Заксобрания Ленинградской области Станислав Еремеев: "Этот пункт по своим техническим возможностям не отвечает имеющимся современным требованиям. И те очереди, которые возникали у автотранспорта, создавали неудобства всем. Поэтому принято решение модернизировать этот пункт. При этом, есть просьба жителей города и сопредельного пространства - наших коллег из Эстонии. Поэтому, несмотря на необходимость большой и масштабной реконструкции, чтобы этот мост стал по-настоящему современным, а пункт пропуска имел подъездные дороги, которые решали бы все задачи необходимой транспортной логистики - пешеходный переход решено сохранить. По крайней мере, об этом ходатайствовало правительство Ленинградской области. Километровые пробки - это простой для бизнеса, неудобство для жителей и многое другое, что на самом деле давно требовало решения".