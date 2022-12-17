Международный автомобильный пограничный пункт пропуска "Ивангород" между эстонским городом Нарвой и российским Ивангородом закроют на реконструкцию. Ориентировочно это произойдет в конце весны или начале лета 2023 года.
"Удар под дых": Россия на время закроет погранпереход между Ивангородом и эстонской Нарвой
Об этом сообщил портал новостей вещания. Движение грузового и легкового автотранспорта, а также автобусов через нарвско-ивангородский участок границы полностью остановят. Работать контрольно-пропускной пункт будет только для пешеходов.
Для автотранспорта погранпереход закроют примерно на два года,
сообщил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко на встрече с депутатами областного Законодательного собрания.
В Комитете общественных коммуникаций Ленинградской области подтвердили редакции новостей ERR эту информацию. Так же, как и глава администрации Ивангорода Виктор Карпенко.
"Планируется масштабная реконструкция международного автомобильного пункта пропуска. В этот период не будет работать грузовое отделение, автомобильное. В трудоспособном состоянии останется пешеходное отделение. Срок реконструкции - где-то около 3 лет, но ее обещают сделать быстрее. Естественно, в ходе обсуждения Министерство транспорта России выслушало и наше мнение - мы предлагали провести ремонт в объеме "капитального", не закрывая движение. Однако, как нам сказали, на сегодняшний день это невозможно, потому что изменения будут масштабные, и необходимо полностью закрывать эти направления. Ожидаем, что ремонт начнется в конце весны или начале лета. По крайней мере, так декларируется в Министерстве транспорта и федеральном учреждении Росгранстрой", - сказал Виктор Карпенко.
В Законодательном собрании Ленинградской области также в курсе того, что пограничный переход "Ивангород" на длительный срок закроют для движения автомобильного транспорта. Об этом ERR рассказал председатель комиссии по госустройству и международным связям Заксобрания Ленинградской области Станислав Еремеев: "Этот пункт по своим техническим возможностям не отвечает имеющимся современным требованиям. И те очереди, которые возникали у автотранспорта, создавали неудобства всем. Поэтому принято решение модернизировать этот пункт. При этом, есть просьба жителей города и сопредельного пространства - наших коллег из Эстонии. Поэтому, несмотря на необходимость большой и масштабной реконструкции, чтобы этот мост стал по-настоящему современным, а пункт пропуска имел подъездные дороги, которые решали бы все задачи необходимой транспортной логистики - пешеходный переход решено сохранить. По крайней мере, об этом ходатайствовало правительство Ленинградской области. Километровые пробки - это простой для бизнеса, неудобство для жителей и многое другое, что на самом деле давно требовало решения".
О планах реконструкции автомобильного КПП "Ивангород" Федеральное учреждение Росгранстрой впервые сообщило три года назад. Осенью 2019 года стало известно о том, что это произойдет в рамках национального проекта "Международная кооперация и экспорт". В сентябре прошлого года после совещания в Ивангороде, которое провел директор Департамента госполитики в области обустройства пунктов пропуска через границу Минтранса России Михаил Кокаев, эта информация обрела конкретные рамки. Росгранстрой сообщил тогда, что участники совещания обсудили организационную схему производства строительно-монтажных работ и возможность перераспределения транспортных потоков на соседние пункты пропуска.
Что думают в России?
В самом Ивангороде местные власти не видят никаких сложностей и экономических проблем в связи с прекращением движения автотранспорта через границу. По словам главы городской администрации Виктора Карпенко, транзит в городской бюджет ничего не приносит.
Что думают в Эстонии?
Как пояснил министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу радионовостям ERR, все вопросы, касающиеся контрольно-пропускных пунктов и пересечения границ обсуждаются на уровне пограничных представителей обеих стран.
"Официальной информации Эстония пока не получала. Конечно, мы обязательно сделаем запрос российским властям. Но откровенно говоря, как заверили меня коллеги из МИД, разговоры о том, что Ивангородский погранпункт планируется отправить на долговременную реконструкцию, с российской стороны уже звучали. Без официального подтверждения, но с самого начала войны, с февраля месяца. С юридической точки зрения - это решение России. И, разумеется, мы заинтересованы в наиболее оперативном получении дополнительной информации, чтобы и пересекающие границу люди, и транспортные перевозчики, могли учитывать новые реалии", - сказал Рейнсалу.
Представитель Эстонии на государственной границе между Эстонией и Россией подполковник полиции Юллар Кустала пояснил, что согласно заключенной между правительствами Эстонии и РФ договоренности о действиях пограничных представителей, каждая сторона должна сообщать о плановых ремонтных работах, которые затрагивают пересечение границы.
"К настоящему моменту никаких уведомлений не поступало. И хотя российские чиновники давно говорят о возможном ремонте, у нас нет информации, будут ли проводится работы и когда, что они будут включать и как это повлияет на пересечение границы", - сообщил Кустала.
По мнению политиков и предпринимателей Северо-Востока, закрытие российского пограничного пункта в Ивангороде на реконструкцию нанесет ощутимый удар по экономике как Нарвы, так и Ида-Вирумаа.
Направление деятельности практически всех транспортных компаний в Ида-Вирумаа связано с Россией, и закрытие самого крупного пограничного пункта в регионе на реконструкцию значительно усложнит их деятельность.
По мнению руководства приграничной Нарвы, не исключено, что определенное количество жителей лишатся работы по причине закрытия пограничного пункта.
"Это серьезный вызов, я думаю, для сотен людей. Они потеряют свою работу, свой доход. Я имею в виду водителей грузовых автомобилей и людей, которые занимаются логистикой. Мы знаем, что влияние будет заметно через какое-то время", - сказала ERR мэр Нарвы Катри Райк.
Руководитель AS Narva-Auto Николай Бурдаков считает, что закрытие погранперехода коснется всех перевозчиков Ида-Вирумаа.
"Можно сказать, что это удар под дых нам. Сегодня очередь на переход границы бронируется на месяц вперед, и потом эта бронь еще переносится на трое-четверо суток. То есть невозможно предсказать, когда машина пойдет на границу. Поэтому, если все машины направятся на два перехода на юге Эстонии, то это будет очень тяжелое время", - сказал Бурдаков.
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