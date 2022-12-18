В Тукумсе в пожаре погиб человек

В 22:00 в VUGD поступил вызов на улицу Талсу в Тукумсе, где в квартире одноэтажного жилого дома горели предметы домашнего обихода на площади 20 квадратных метров.

В результате пожара погиб один человек, но пожарные эвакуировали двух человек и собаку из соседней квартиры.

В 1:56 пожар был потушен.

В 17:14 в службу поступил вызов на пожар в Мазозолской волости Огрского уезда, где горел одноэтажный жилой дом площадью 200 квадратных метров. До приезда VUGD из здания эвакуировались два человека, а в 22:01 пожар был потушен.

В воскресенье утром в 5:20 поступил вызов из Олайнской волости Олайнского края, где горела двухэтажная новостройка площадью 400 квадратных метров. В 7:07 пожар был локализован.

Всего за последние сутки в VUGD поступило 47 вызовов: 22 на пожары, 16 на спасательные работы, девять вызовов оказались ложными.