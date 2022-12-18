Видео ⟩ Детская больница переполнена: в Латвии распространяются респираторные вирусы

В среднем в приемный покой детской больницы в день обращаются 200 детей. Большинство детей болеют респираторными вирусами, в том числе гриппом.

Главный врач Детской клинической университетской больницы (BKUS) Ренате Снипе комментирует ситуацию: "Хочу напомнить родителям, что при заболевании вирусами, особенно если это грипп, у ребенка в первые дни температура может подняться до 39 или 40 градусов, поэтому необходимо иметь дома жаропонижающие средства. Тогда температура падает в течение получаса, часа. В первые дни болезни ребенку точно не нужно ехать в приемное отделение!"

Иногда врачи спрашивают у родителей: почему они не дали жаропонижающее сами? И получают ответ: "Мы не знали можно ли". Врачи говорят, что с такими и подобными вопросами в первую очередь следует обращаться к семейному врачу.

В настоящее время, в период острого вирусного сезона, ожидание в очереди в приемном отделении Детской больницы может составлять четыре и более часов. Это, конечно, вызывает большое недовольство у родителей, которым тяжела каждая минута с больным ребенком на руках.