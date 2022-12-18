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Создан аудиогид для знакомства с Резекне

rus.tvnet.lv/LETA
Создан аудиогид для знакомства с Резекне
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Церковь в Резекне
Церковь в Резекне Фото: Paula Čurkste/LETA

Познакомиться с городом Резекне теперь можно с помощью аудиогида на латышском, английском и русском языке, а также по-латгальски, сообщили в самоуправлении.

С помощью аудиогида можно прослушать рассказы о главных достопримечательностях. Подготовлено и записано 11 рассказов об истории города.

У каждого из объектов, о которых записан рассказ, установлен стенд с QR-кодами. Отсканировав код смартфоном, пользователь будет автоматически перенаправлен на аудиогид на соответствующем языке.

Новый аудиогид также доступен на домашней странице самоуправления rezekne.lv.

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