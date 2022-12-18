Познакомиться с городом Резекне теперь можно с помощью аудиогида на латышском, английском и русском языке, а также по-латгальски, сообщили в самоуправлении.
Создан аудиогид для знакомства с Резекне
Создан аудиогид для знакомства с Резекне
С помощью аудиогида можно прослушать рассказы о главных достопримечательностях. Подготовлено и записано 11 рассказов об истории города.
У каждого из объектов, о которых записан рассказ, установлен стенд с QR-кодами. Отсканировав код смартфоном, пользователь будет автоматически перенаправлен на аудиогид на соответствующем языке.
Новый аудиогид также доступен на домашней странице самоуправления rezekne.lv.
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