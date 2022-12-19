Путина показали в военном штабе, Шойгу - на вертолете. Что это значит?

Американский Институт изучений войны также предупреждал об угрозе нового наступления России. Эксперты считают, что сейчас Россия атакует Украину с двух сторон: ведя наступательные действия в Донецкой области, а также продолжая кампанию массированных ракетных ударов по важнейшей украинской инфраструктуре. Поскольку, несмотря на все это, у России не выходит принудить Украину к переговорам, Путин может попытаться достичь своих целей с помощью нового наступления, считает ISW.

Однако, как указывают эксперты, Россия ведет также и информационную кампанию, направленную на то, чтобы сломить волю Украины и готовность Запада поддерживать Украину. В частности, она призвана убедить украинцев и западные страны в том, что война зашла в тупик и Украине не удастся отвоевать больше территорий. Продолжающиеся удары России по Киеву, предстоящий визит Путина в Минск на фоне периодической переброски войск в Беларусь и воинственная риторика являются частью этой информационной операции.

В этом контексте поездка российского президента в штаб также может быть воспринята как сигнал Западу, что Путин не намерен отступать.

"Компетентный лидер военного времени"