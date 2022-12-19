В прокуратуру передано дело экс-депутата Панкратова о разжигании ненависти к украинцам

Не называя имени лица, в VDD агентству LETA сообщили, что 13 декабря в прокуратуру для уголовного преследования было передано дело против гражданина Латвии за действия, направленные на разжигание национальной розни, а также за нарушение санкций ЕС.

Уголовный процесс был начат 29 июля, и в ходе расследования VDD получила информацию, подтверждающую, что данное лицо допускало высказывания, провоцирующие ненависть в отношении украинцев и беженцев из Украины, на нескольких информационных ресурсах, используемых в целях агрессивной российской пропаганды.

Также в ходе расследования было установлено, что лицо предоставило экономические ресурсы другому лицу, включенному в санкционный список.

Панкратов был задержан VDD летом, и 1 августа суд назначил ему меру пресечения - арест, который действует до сих пор.

В программе "Новости ТВ3" ранее сообщалось, что 17 июля Панкратов посетил оккупированные Россией города Запорожской области Украины. В сюжете, опубликованном на кремлевском пропагандистском канале "Вести.ру", показано, как Панкратов принимает участие в конференции оккупационных властей по референдумам о "присоединении" к России.

Панкратов 1969 года рождения в 2009 году был избран депутатом Рижской городской думы от партийного союза "Центр согласия"и несколько лет работал в самоуправлении. В 2018 году баллотировался на выборах в 13-й Сейм по списку "За альтернативу", а в 2019 году баллотировался на выборах в Европарламент по списку Партии действия.

По информации Firmas.lv, Панкратов работает вместе с Верой Панкратовой в организации "Латвийский русский мир", зарегистрированном в 2006 году. Несколько лет назад он работал в организации "Союз против нацизма".

Из архива агентства LETA следует, что, например, в 2015 году Панкратов ездил в командировку в Москву в качестве депутата Рижской думы. С московскими властями обсуждалось культурное и гуманитарное сотрудничество, популяризация города Риги в Москве.