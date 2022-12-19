Премьер-министры сделали совместное фото, после чего Кришьянис Кариньш спросил у Риши Сунака, как правильно произносится его имя. Риши ответил и задал такой же вопрос латвийскому премьеру.

Видео: Премьер-министры Латвии и Великобритании выяснили, как произносить имена друг друга

Объединенные силы реагирования - это коалиция стран-единомышленников - Великобритании, Дании, Эстонии, Финляндии, Исландии, Латвии, Литвы, Нидерландов, Норвегии и Швеции, в которую входят силы повышенной готовности для быстрого реагирования на кризисы на Крайнем Севере и в Северной Европе.