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Премьер-министры Латвии и Великобритании выяснили, как произносить имена друг друга

TVNET rus.tvnet.lv
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Премьер-министры Латвии и Великобритании выяснили, как произносить имена друг друга
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Фото: Pilt videost

На открытии встречи глав государств и правительств Объединенных сил реагирования в Риге премьер-министры Латвии и Великобритании выяснили, как правильно произносить имена друг друга.

Премьер-министры сделали совместное фото, после чего Кришьянис Кариньш спросил у Риши Сунака, как правильно произносится его имя. Риши ответил и задал такой же вопрос латвийскому премьеру.

Видео: Премьер-министры Латвии и Великобритании выяснили, как произносить имена друг друга 

Объединенные силы реагирования - это коалиция стран-единомышленников - Великобритании, Дании, Эстонии, Финляндии, Исландии, Латвии, Литвы, Нидерландов, Норвегии и Швеции, в которую входят силы повышенной готовности для быстрого реагирования на кризисы на Крайнем Севере и в Северной Европе.

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