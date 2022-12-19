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Премьер-министр Великобритании в Риге: Безопасность Украины - это наша безопасность

rus.tvnet.lv/LETA
Премьер-министр Великобритании в Риге: Безопасность Украины - это наша безопасность
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Премьер-министр Великобритании Риши Сунак
Премьер-министр Великобритании Риши Сунак Фото: Lita Millere/LETA

Для того, чтобы помочь Украине, важно продолжать оказывать военную поддержку, а также уменьшить возможности получения Россией военных ресурсов, заявил сегодня премьер-министр Великобритании Риши Сунак на встрече глав государств и правительств Объединенных сил реагирования в Риге.

Сунак подчеркнул, что благодаря решимости, проявленной украинским народом, президент России Владимир Путин начинает понимать, что ему не победить на поле боя, поэтому он нагнетает конфликт с тяжелыми последствиями для украинцев.

Британский премьер подчеркнул, что первоочередной задачей является оказание еще большей военной поддержки Украине, в том числе предоставление большего количества систем обороны, артиллерии и бронетехники.

Великобритания пообещала предоставить Украине в следующем году столько же или даже больше помощи, чем предоставленная в этом году помощь на 2,3 млрд фунтов стерлингов (2,64 млрд евро).

Ссылаясь на то, что ранее говорил премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш, Сунак заявил, что никакое одностороннее требование России о перемирии не может быть принято, так как это было бы ложное предложение, которое лишь позволило бы России подготовиться к новым атакам. Пока Россия не вывела свои войска с территории Украины, настоящие переговоры с Россией невозможны, отметил глава британского правительства.

Также нужно уделять внимание тому, как уменьшить возможности России по восстановлению ресурсов, необходимых для атак, заявил премьер-министр Великобритании. Это означает сокращение доступа России к еще оставшейся международной поддержке из других стран, в том Ирана, который поставляет беспилотники, используемые для нападения на Украину, сказал Сунак.

Также в экономической сфере Россия должна ощутить на себе последствия своей войны на Украине, заявил премьер-министр Великобритании.

"Наше общее обязательство ясно: безопасность Украины - это наша безопасность", - подчеркнул Сунак.

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