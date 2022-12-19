Зеленский выступил на рижской встрече Объединенных сил реагирования: попросил ПВО и танки

Президент Украины лично обратился к лидерам и политикам некоторых стран, участвовавших во встрече, указав на конкретную военную поддержку, о получении которой ведутся переговоры и которая очень важная для Украины.

Зеленский поблагодарил за уже оказанную Украине поддержку, отметив, что агрессию России необходимо остановить, увеличив потери оккупантов. Государство-террорист Россия получила новые поставки дронов из Ирана, которые используются для нападений на инфраструктуру Украины, отметил он.

В качестве примера Зеленский упомянул, что российские атаки 16 декабря оставили без электричества около 22,4 миллиона человек, а более десяти миллионов жителей остались без теплоснабжения и воды.

Зеленский отметил, что страны Запада, продолжая оказывать поддержку Украине, могут помочь закончить эту войну. Чем сильнее и успешнее будут силы Украины, тем быстрее закончится российская агрессия.