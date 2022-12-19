В то время, когда Россия ведет жестокие военные действия в Украине, понятно, что единственная угроза во всем Балтийском и Североевропейском регионе может исходить от России, заявил премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш в понедельник на пресс-конференции после встречи с премьер-министром Швеции Ульфом Кристерсоном.
Кариньш: единственная угроза в нашем регионе может исходить от России
В настоящее время Швеция вместе с Финляндией находится на пути к вступлению в НАТО, и Латвия с самого начала поддержала данный шаг. Кариньш надеется, что оставшиеся две из 30 стран НАТО - Турция и Венгрия - также поддержат вступление этих стран в НАТО.
Кристерсон отметил, что заявки на вступление в НАТО были важны как для Швеции, так и для Финляндии, и Швеция ценит незамедлительную и всестороннюю поддержку своей заявки со стороны Латвии.
"Сейчас нам приходится думать об обороне в довольно негативном настроении, вспоминая о наших друзьях в Украине, и причины для углубления сотрудничества неприятны", - сказал Кристерсон.
Он выразил надежду, что процесс вступления в НАТО будет завершен как можно скорее.
"Мы видим возможности для того, чтобы регион Балтийского моря стал частью единого военного альянса, и сейчас последний момент для Швеции и Финляндии стать частью НАТО. Географическое положение и то, что Россия творит на Украине, являются двумя очень четкими причинами, по которым Швеции и Финляндии необходимо вступить в альянс", - отметил Кристерсон, комментируя выгоды стран Балтии от вступления Швеции и Финляндии в НАТО.
Кариньш выразил убеждение, что регулярные переговоры между Швецией и Латвией важны для подтверждения дружбы и продолжения сотрудничества в будущем.
Галерея: Встреча Кариньша с премьер-министром Швеции
Премьер-министры обсудили возможности военно-промышленного сотрудничества, и Кариньш отметил, что вооруженные силы Латвии уже используют несколько шведских систем, однако остаются и широкие возможности для расширения сотрудничества.
По словам латвийского премьер-министра, взаимоотношения между Латвией и Швецией можно оценить как "великолепные, но всегда можно что-то улучшить". Премьер-министр сказал, что у двух стран хорошие экономические отношения, однако можно улучшить сотрудничество в области энергетики, в том числе в области электроэнергетического соединения между странами и ветропарков.
Премьер-министры также пришли к выводу, что у Швеции, как и у Латвии, стоит проблема восстановлением паромного сообщения между Стокгольмом и Ригой.
Кристерсон сообщил, что в ходе встречи два премьер-министра продолжили разговор о реакции Европы на меры повышения конкурентоспособности как в краткосрочной, так и в долгосрочной перспективе.
"Необходимо снизить риски европейских компаний попасть в неблагоприятные условия, и самое главное сейчас - рассматривать вопрос в долгосрочной перспективе и повышать конкурентоспособность Европы, а также внедрять меры, которые будут способствовать успешной работе компаний в долгосрочной перспективе", - отметил премьер-министр Швеции.
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