Кариньш: единственная угроза в нашем регионе может исходить от России

Кариньш выразил убеждение, что регулярные переговоры между Швецией и Латвией важны для подтверждения дружбы и продолжения сотрудничества в будущем.

Галерея: Встреча Кариньша с премьер-министром Швеции

Премьер-министры обсудили возможности военно-промышленного сотрудничества, и Кариньш отметил, что вооруженные силы Латвии уже используют несколько шведских систем, однако остаются и широкие возможности для расширения сотрудничества.

По словам латвийского премьер-министра, взаимоотношения между Латвией и Швецией можно оценить как "великолепные, но всегда можно что-то улучшить". Премьер-министр сказал, что у двух стран хорошие экономические отношения, однако можно улучшить сотрудничество в области энергетики, в том числе в области электроэнергетического соединения между странами и ветропарков.

Премьер-министры также пришли к выводу, что у Швеции, как и у Латвии, стоит проблема восстановлением паромного сообщения между Стокгольмом и Ригой.

Кристерсон сообщил, что в ходе встречи два премьер-министра продолжили разговор о реакции Европы на меры повышения конкурентоспособности как в краткосрочной, так и в долгосрочной перспективе.

"Необходимо снизить риски европейских компаний попасть в неблагоприятные условия, и самое главное сейчас - рассматривать вопрос в долгосрочной перспективе и повышать конкурентоспособность Европы, а также внедрять меры, которые будут способствовать успешной работе компаний в долгосрочной перспективе", - отметил премьер-министр Швеции.