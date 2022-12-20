"Новая жизнь и финансовые перспективы": прогноз Василисы Володиной на 2023 год

Что обещает 2023 год представителям каждого знака Зодиака? Коротко о главном

Овнам 2023 год обещает формирование своей личной "партии". ⠀

Тельцам - профессиональные изменения. ⠀

Близнецам - облегчение и возможность собрать урожай многолетних трудов.

Ракам - шансы на свободу и финансовые споры. ⠀

Львам - изменения в личной жизни.

Девам - роль самого правильного человека в своем окружении. ⠀

Весам - необходимость преодолеть скучные ситуации.

Скорпионам - возвращение к истокам.

Стрельцам - возможность реализовать душевные порывы.

Козерогам - рухнувшие оковы и финансовые перспективы.

Водолеям - первый шаг в совершенно новую жизнь.

Рыбам - уединение и избирательность. ⠀

Подробнее о том, что ждет представителей каждого знака Зодиака в 2023 году, астролог рассказала на своем YouTube-канале:

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