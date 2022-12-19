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Аэропорт "Рига" предупреждает о возможных опозданиях во вторник

rus.tvnet.lv
Аэропорт "Рига" предупреждает о возможных опозданиях во вторник
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Аэропорт "Рига"
Аэропорт "Рига" Фото: Edijs Pālens / LETA

С учетом ожидаемых погодных условий во вторник, возможна задержка полетов, говорится в сообщении аэропорта "Рига" в Twitter.

Аэропорт призывает использовать возможности регистрации в сети и проверить статус своего полета на домашней странице авиакомпании или аэропорта, или позвонив на информационный телефон аэропорта 1817 (платный звонок).

Уже сообщалось, что ближайшие дни в Латвии будут серыми и дождливыми. Во вторник ожидаются различные осадки, в том числе ледяной дождь. Дороги, тротуары и другие предметы во многих местах будут покрыты слоем льда, что сделает передвижение опасным.

С запада придет теплый воздух, ухудшится видимость, снег и лед начнут таять.

В среду, четверг и пятницу в основном будет пасмурно, туманная и дождливая погода, местами ожидаются туман, сильный дождь и мокрый снег. Температура воздуха составит 0..+5 градусов, на Курземском побережье она будет проходить до +6..+7 градусов. Наиболее скользкими будут те дороги, которые на данный момент покрывает слой снега.

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