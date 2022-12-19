Аэропорт "Рига" предупреждает о возможных опозданиях во вторник

Аэропорт призывает использовать возможности регистрации в сети и проверить статус своего полета на домашней странице авиакомпании или аэропорта, или позвонив на информационный телефон аэропорта 1817 (платный звонок).

Laikapstākļu dēļ nākamajā diennaktī iespējama lidojumu kavēšanās. Aicinām izmantot tiešsaistes reģistrācijas iespējas un pārbaudīt sava lidojuma statusu aviokompānijas vai lidostas mājaslapā, vai zvanot uz lidostas info tālruni 1817 (maksas zvans). pic.twitter.com/t2vt0pp6z8 — Riga Airport (@riga_airport) December 19, 2022

Уже сообщалось, что ближайшие дни в Латвии будут серыми и дождливыми. Во вторник ожидаются различные осадки, в том числе ледяной дождь. Дороги, тротуары и другие предметы во многих местах будут покрыты слоем льда, что сделает передвижение опасным.

С запада придет теплый воздух, ухудшится видимость, снег и лед начнут таять.

В среду, четверг и пятницу в основном будет пасмурно, туманная и дождливая погода, местами ожидаются туман, сильный дождь и мокрый снег. Температура воздуха составит 0..+5 градусов, на Курземском побережье она будет проходить до +6..+7 градусов. Наиболее скользкими будут те дороги, которые на данный момент покрывает слой снега.