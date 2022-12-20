Идет сбор подписей за восстановление маршрутных такси в Риге

Как заявила агентству LETA представитель предприятия Майя Лаздиня, сокращение пассажиропотока во время пандемии Covid-19 значительно сократило доходы RMS, поэтому в сентябре 2020 года предприятие обратилось к муниципальному предприятию Rīgas satiksme с просьбой повысить стоимость услуг, как это предусмотрено договором о субподряде. Достичь соглашения не удалось.

В середине лета была достигнута договоренность о возможном расторжении договора и передаче маршрутов, однако в последний момент правление Rīgas satiksme приняло другое решение, что привело к тому, что услуга больше не будет доступна.

"Такое решение принял администратор неплатежеспособности", - указывает Лаздиня. Она заявила, что за два года с 2020 года, когда RMS обратилось в Rīgas satiksme с просьбой о повышении указанных в субдоговоре цен на услуги, общие убытки предприятия превысили 4,45 млн евро. Падение пассажиропотока из-за пандемии Covid-19 составило 70%.

"В течение двух лет мы убедились, что это было сделано намеренно, а любые доводы и недостатки в исполнении договора использовались как предлог для незаконного отказа в изменении цены. Даже счета за топливо, представленные в июне этого года, не показались Rīgas satiksme достаточным основанием для того, чтобы признать повышение стоимости топлива фактором, обосновывающим повышение расходов RMS", - говорит представитель RMS.

Оборот RMS в 2020 году составил 4,776 млн евро, что в 3,2 раза меньше, чем годом ранее, также компания понесла убытки в размере 1,87 млн евро по сравнению с прибылью в 2019 году. В прошлом году оборот продолжил снижаться и упал до 3,68 млн евро, а убытки достигли 1,8 млн евро.