На портале общественных инициатив manabalss.lv начался сбор подписей за восстановление маршрутов маршрутных такси в Риге.
Идет сбор подписей за восстановление маршрутных такси в Риге
"Призываю восстановить услуги маршрутных такси в Рижском общественном транспорте, - сказано в тексте инициативы. - Вплоть до осени 2022 года это был очень удобный вид общественного транспорта, особенно для жителей микрорайонов. Маршруты автобусов не обеспечивают необходимой мобильности в городе, и жителям микрорайонов приходится пользоваться либо личным транспортом, либо такси. Такие индивидуальные решения и дороже, и вреднее для окружающей среды".
Также податель инициативы Вадим Кочергин предлагает в случае отсутствия у самоуправления Риги средств для восстановления услуги микроавтобуса, провести тендер, в котором могли бы участвовать компании, успешно предоставляющие такую услугу в других городах, например, в Лиепае.
"Общественной пользой от этого станет улучшение индивидуальной мобильности в Риге, уменьшение количества личных автомобилей на улицах и, следовательно, меньшее загрязнение воздуха в городе", заключается в тексте инициативы.
За 25 дней петиция на manabalss.lv собрала около 1750 голосов из 2000 установленных в качестве необходимых.
Что случилось с маршрутными такси?
Как сообщалось, в сентябре Рижский городской суд принял решение признать Rīgas mikroautobusu satiksme (RMS) неплатежеспособным, поэтому пассажирские перевозки на маршрутах предприятия осуществляться больше не будут, выяснило агентство LETA. Заявление о признании неплатежеспособности было подано в суд самой компанией.
Как заявила агентству LETA представитель предприятия Майя Лаздиня, сокращение пассажиропотока во время пандемии Covid-19 значительно сократило доходы RMS, поэтому в сентябре 2020 года предприятие обратилось к муниципальному предприятию Rīgas satiksme с просьбой повысить стоимость услуг, как это предусмотрено договором о субподряде. Достичь соглашения не удалось.
В середине лета была достигнута договоренность о возможном расторжении договора и передаче маршрутов, однако в последний момент правление Rīgas satiksme приняло другое решение, что привело к тому, что услуга больше не будет доступна.
"Такое решение принял администратор неплатежеспособности", - указывает Лаздиня. Она заявила, что за два года с 2020 года, когда RMS обратилось в Rīgas satiksme с просьбой о повышении указанных в субдоговоре цен на услуги, общие убытки предприятия превысили 4,45 млн евро. Падение пассажиропотока из-за пандемии Covid-19 составило 70%.
"В течение двух лет мы убедились, что это было сделано намеренно, а любые доводы и недостатки в исполнении договора использовались как предлог для незаконного отказа в изменении цены. Даже счета за топливо, представленные в июне этого года, не показались Rīgas satiksme достаточным основанием для того, чтобы признать повышение стоимости топлива фактором, обосновывающим повышение расходов RMS", - говорит представитель RMS.
Оборот RMS в 2020 году составил 4,776 млн евро, что в 3,2 раза меньше, чем годом ранее, также компания понесла убытки в размере 1,87 млн евро по сравнению с прибылью в 2019 году. В прошлом году оборот продолжил снижаться и упал до 3,68 млн евро, а убытки достигли 1,8 млн евро.
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