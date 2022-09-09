Микроавтобусов в Риге больше не будет? Предприятие признано неплатежеспособным

В апреле этого года было дано заключение экспертной комиссии, которая пришла к выводу, что требование об изменении платы за услуги является обоснованным и что у Rīgas satiksme имеется основание для пересмотра платы за услуги при условии предоставления документов, удостоверяющих увеличение затрат. По словам Лаздини, информации о том, какая именно позиция расходов оказалась недостаточно обоснованной по мнению Rīgas satiksme, получено не было, а также не были рассмотрены повторно поданные RMS документы, доказывающие обоснованность расходов.

По мнению RMS, разногласия между RMS и Rīgas satiksme по поводу выполнения договора в других аспектах не оправдывают неисполнение договора со стороны Rīgas satiksme, что фактически привело к неплатежеспособности RMS.

"В течение двух лет мы убедились, что это было сделано намеренно, а любые доводы и недостатки в исполнении договора использовались как предлог для незаконного отказа в изменении цены. Даже счета за топливо, представленные в июне этого года, не показались Rīgas satiksme достаточным основанием для того, чтобы признать повышение стоимости топлива фактором, обосновывающим повышение расходов RMS", - говорит представитель RMS.

За девять лет, с 1 мая 2013 года, когда по городским маршрутам Риги начали курсировать первые экспресс-автобусы RMS, по август этого года компания перевезла 75,5 млн пассажиров.

Член правления RMS Даце Айзупиете рассказала, что с 2013 года в RMS работало 1203 водителя экспресс-автобусов, некоторые из них в RMS с первого дня и до сих пор. Айзупиете выражает благодарность как сотрудникам, так и пассажирам, воспользовавшимся услугами RMS.

С 1 мая 2013 года по сентябрь 2021 года водители экспресс-автобусов RMS за 3 434 493 часа проехали 102 508 978 км по городским маршрутам Риги, перевозя пассажиров.

RMS было зарегистрировано в 2013 году, его основной капитал составляет 1 млн евро. Предприятие принадлежит B-Bus, истинным бенефициаром которого является Виталий Комар.

Оборот компании в 2020 году составил 4,776 млн евро, что в 3,2 раза меньше, чем годом ранее, также компания понесла убытки в размере 1,87 млн евро по сравнению с прибылью в 2019 году. В прошлом году оборот продолжил снижаться и упал до 3,68 млн евро, а убытки достигли 1,8 млн евро.