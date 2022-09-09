В пятницу Рижский городской суд принял решение признать Rīgas mikroautobusu satiksme (RMS) неплатежеспособным, поэтому пассажирские перевозки на маршрутах предприятия осуществляться больше не будут, выяснило агентство LETA.
Микроавтобусов в Риге больше не будет? Предприятие признано неплатежеспособным
Заявление о признании неплатежеспособности было подано в суд самой компанией. Решение суда обжалованию не подлежит.
Управляющим в деле о неплатежеспособности назначен Юрис Мичеревскис.
Как сообщалось, в конце июня в суде был начат процесс правовой защиты RMS. До 29 августа компания должна была представить суду утвержденный кредиторами план процесса правовой защиты, но этого не произошло.
Как заявила агентству LETA представитель предприятия Майя Лаздиня, сокращение пассажиропотока во время пандемии Covid-19 значительно сократило доходы RMS, поэтому в сентябре 2020 года предприятие обратилось к муниципальному предприятию Rīgas satiksme с просьбой повысить стоимость услуг, как это предусмотрено договором о субподряде. Достичь соглашения не удалось.
В середине лета была достигнута договоренность о возможном расторжении договора и передаче маршрутов, однако в последний момент правление Rīgas satiksme приняло другое решение, что привело к тому, что с пятницы услуга больше не будет доступна.
"Такое решение принял администратор неплатежеспособности", - указывает Лаздиня.
Лаздиня заявила, что за два года с 2020 года, когда RMS обратилась в Rīgas satiksme с просьбой о повышении указанных в субдоговоре цен на услуги, общие убытки предприятия превысили 4,45 млн евро. Падение пассажиропотока из-за пандемии Covid-19 составило 70%.
В апреле этого года было дано заключение экспертной комиссии, которая пришла к выводу, что требование об изменении платы за услуги является обоснованным и что у Rīgas satiksme имеется основание для пересмотра платы за услуги при условии предоставления документов, удостоверяющих увеличение затрат. По словам Лаздини, информации о том, какая именно позиция расходов оказалась недостаточно обоснованной по мнению Rīgas satiksme, получено не было, а также не были рассмотрены повторно поданные RMS документы, доказывающие обоснованность расходов.
По мнению RMS, разногласия между RMS и Rīgas satiksme по поводу выполнения договора в других аспектах не оправдывают неисполнение договора со стороны Rīgas satiksme, что фактически привело к неплатежеспособности RMS.
"В течение двух лет мы убедились, что это было сделано намеренно, а любые доводы и недостатки в исполнении договора использовались как предлог для незаконного отказа в изменении цены. Даже счета за топливо, представленные в июне этого года, не показались Rīgas satiksme достаточным основанием для того, чтобы признать повышение стоимости топлива фактором, обосновывающим повышение расходов RMS", - говорит представитель RMS.
За девять лет, с 1 мая 2013 года, когда по городским маршрутам Риги начали курсировать первые экспресс-автобусы RMS, по август этого года компания перевезла 75,5 млн пассажиров.
Член правления RMS Даце Айзупиете рассказала, что с 2013 года в RMS работало 1203 водителя экспресс-автобусов, некоторые из них в RMS с первого дня и до сих пор. Айзупиете выражает благодарность как сотрудникам, так и пассажирам, воспользовавшимся услугами RMS.
С 1 мая 2013 года по сентябрь 2021 года водители экспресс-автобусов RMS за 3 434 493 часа проехали 102 508 978 км по городским маршрутам Риги, перевозя пассажиров.
RMS было зарегистрировано в 2013 году, его основной капитал составляет 1 млн евро. Предприятие принадлежит B-Bus, истинным бенефициаром которого является Виталий Комар.
Оборот компании в 2020 году составил 4,776 млн евро, что в 3,2 раза меньше, чем годом ранее, также компания понесла убытки в размере 1,87 млн евро по сравнению с прибылью в 2019 году. В прошлом году оборот продолжил снижаться и упал до 3,68 млн евро, а убытки достигли 1,8 млн евро.
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