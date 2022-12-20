Видео ⟩ В Саласпилсе семейный врач негативно высказалась о помощи беженцам. В соцсетях возмущены

"Может быть, у кого-то есть ненужные стройматериалы? Нужно для двух детей, которым дали жилье в хостеле, мы хотим сделать там небольшой ремонт. Пожалуйста, пишите только по делу", - написала пользовательница Facebook.

Вскоре в комментариях откликнулись пользователи, желавшие помочь, но появились и негативные комментарии от некой женщины. Это вызвало недоумение у читателей. "Кто вы вообще такая и почему просите подарки из жалости? Не стыдно?" - написала она.

Из общедоступной информации следует, что автором комментариев оказалась хорошо известный семейный врач, принимающая пациентов в Саласпилсском центре здоровья. Другие пользователи негативно отреагировали на написанное женщиной.

Заведующий здравоохранением Саласпилсского центра здоровья Эдвин Билевич говорит: "Саласпилсский центр здоровья однозначно дистанцируется от всего этого и не поддерживает подобные заявления".

Однако учреждение ничего не может сделать, потому что поликлиника лишь сдает помещения для практики семейных врачей, а договор с ней заключила Национальная служба здравоохранения.

Видео: Сюжет передачи Bez Tabu (на латышском языке)