Путин прилетел к Лукашенко в Минск впервые за три года. Зачем?

Президент России Владимир Путин в понедельник прибыл в Минск и провел переговоры с Александром Лукашенко. Ни с кем из зарубежных лидеров Путин не встречается так часто, как с белорусским - особенно во время войны. Но это их первая встреча на территории Беларуси с 2019 года - с тех пор только Лукашенко приезжал к Путину. За один 2022 год он побывал в России семь раз.