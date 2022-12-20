Новым мэром Юрмалы избрана Рита Спроге

На заседании думы депутаты выдвинули двух кандидатов на пост председателя: Национальное объединение - Роланда Парасигса-Парасиньша, а кандидатом от Союза зеленых и крестьян была Спроге.

Бывший вице-мэр Спроге была избрана председателем 12 голосами. За Парасигса-Парасиньша было отдано три голоса.

Это заседание думы стало первым для двух новых депутатов: депутата партии "Единство" Иветы Блауа, которая сменила Интса Далдериса ("Новое Единство"), и Гунтара Анспокса (СЗК/ЛЗП), который заменил бывшего мэра Гатиса Труксниса (СЗК/ЛЗП).

Как сообщалось, мэр Юрмалы Трукснис был признан виновным в подделке документов в связи с командировкой, оштрафован на 5000 евро и в тот же день сложил депутатский мандат.