Создано Министерство климата и энергетики

Сейм утвердил министром климата и энергетики Раймонда Чударса ("Новое Единство"). Новое министерство начнет свою работу с 1 января 2023 года.

Ожидается, что МКЭ возьмет на себя сферу энергетической политики от Министерства экономики, за исключением поддержания и мониторинга запасов нефтепродуктов. Функция климатической политики будет перенята у Министерства охраны окружающей среды и регионального развития (VARAM).

До принятия бюджета следующего года выполнение функций нового министерства будет осуществляться за счет бюджетных средств двух названных министерств.

В новое министерство перейдут 48,5 должности из Минэкономики и VARAM, в том числе департамент изменения климата, департамент энергетического рынка и инфраструктуры и департамент устойчивой энергетической политики.

До 6 января всем трем ответственным министрам предстоит сформировать комиссию по реорганизации Минэкономики и VARAM и созданию МКЭ, которая определит суммы имущества, требований, прав и обязательств, подлежащие передаче.

Правительство также утвердило устав МКЭ. В функции министерства будет входить разработка и реализация климатической и энергетической политики.

Галерея: Торжественное заседание Кабинета министров