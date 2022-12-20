Россиянина мобилизовали на войну. После этого его брат-близнец из тюрьмы записался в ЧВК "Вангер"

Фамилию братьев издание не называет.

Как сообщает Е1, Алексей попал в тюрьму за кражу денег и угон мотоцикла. Он был приговорен к двум с половиной годам заключения.

В декабре этого года он был бы освобожден из тюрьмы.

Однако узнав, что Константина мобилизовали, Алексей согласился на договор с ЧВК "Вагнер", чтобы отправиться в Украину.

"Он сказал: Если брат там, то я и я поеду", - пересказала изданию слова Алексея сестра братьев Алена.

По словам сестры, Константин перестал связываться с семьей еще в октябре - спустя неполный месяц после его мобилизации. В декабре семья получала сообщение из военного комиссариата о том, что Константин погиб 30 октября в Луганской области.

Похороны Константина прошли 16 декабря. Семья обратилась к ЧВК "Вангер", чтобы добиться того, чтобы Алексею разрешили посетить похороны брата. Однако Алексей такого разрешения не получил.

Как отметила Алене, теперь семья не может связаться и с Алексеем. "Вагнер" на вопросы семьи не отвечает.