В среду, 21 декабря, президент Украины Владимир Зеленский прибыл в столицу США Вашингтон, сообщает "Русская служба Би-би-си". Это его первый зарубежный визит с начала полномасштабного военного вторжения России.
Фото, видео ⟩ Владимир Зеленский прибыл в Вашингтон. США предоставят Украине ПВО Patriot
"На пути в США, чтобы укрепить устойчивость и обороноспособность Украины. В частности, буду обсуждать сотрудничество между Украиной и США. У меня также будет выступление на Конгрессе и ряд двусторонних встреч", - писал Зеленский в своем Twitter в пути.
Глава Украины прибыл в США на самолете Boeing C-40B ВВС США из польского Жешува. В Польшу, как писали СМИ, Зеленский добрался на поезде, где его сопровождала посол США в Украине Бриджит Бринк.
Практически сразу по приезду Зеленский начал переговоры с Джо Байденом в Овальном кабинете Белого дома, во время которого подарил главе США медаль от украинского командира батареи HIMARS. "Незаслуженно, но ценю", - ответил на подарок Байден.
Байден в разговоре с Зеленским заявил, что США стремятся добиться "справедливого мира" для Украины, и что украинцы "вдохновляют весь мир", а также обвинил президента России Владимира Путина в попытке "использовать зиму в качестве оружия". Байден пообещал продолжать поддерживать Украину, сообщают мировые информагентства. В ответ Зеленский сказал, что "всем сердцем ценит" поддержку США.
Полиция Капитолия США усилила меры безопасности в среду, сообщил новостной сайт США Axios, ссылаясь на несколько неназванных источников.
Patriot
Глава Госдепартамента США Энтони Блинкен рассказал о новом пакете помощи Украине. Его оценивают в 1,85 млрд долларов, а в его состав включена первая поставка Украине системы ПВО Patriot, средства для высокоточных ударов и боеприпасы.
850 млн долларов будут выделены в рамках программы минобороны по помощи Украине. Общая сумма военной помощи США Украине уже достигает беспрецедентных 21,9 млрд долларов.
По словам Блинкена, США продолжат работать более чем с 50 международными партнерами, чтобы помогать Украине на протяжении любого периода времени, пока российские войска не уйдут с ее территории.
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