Фото, видео ⟩ Владимир Зеленский прибыл в Вашингтон. США предоставят Украине ПВО Patriot

"На пути в США, чтобы укрепить устойчивость и обороноспособность Украины. В частности, буду обсуждать сотрудничество между Украиной и США. У меня также будет выступление на Конгрессе и ряд двусторонних встреч", - писал Зеленский в своем Twitter в пути.

Глава Украины прибыл в США на самолете Boeing C-40B ВВС США из польского Жешува. В Польшу, как писали СМИ, Зеленский добрался на поезде, где его сопровождала посол США в Украине Бриджит Бринк.

Практически сразу по приезду Зеленский начал переговоры с Джо Байденом в Овальном кабинете Белого дома, во время которого подарил главе США медаль от украинского командира батареи HIMARS. "Незаслуженно, но ценю", - ответил на подарок Байден.