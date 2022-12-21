В социальных сетях на прошлой неделе ажиотаж вызвала декларация должностного лица депутата Сейма Глории Гревцовой ("За стабильность!"). Она отметила в ней, что в безналичных накоплениях у нее лишь неполных девять евро.
Видео ⟩ Депутат Гревцова объяснила, почему на ее счету всего восемь евро
Гревцова в долгу не осталась, опубликовав видео в TikTok.
"Знаете, кто рассмешил меня сегодня? То, что все обсуждают остаток на моем счету", - говорит Гревцова.
"Уже по всей Латвии известно о моих 8 евро.
Да, действительно в конце месяца на моем счету осталось всего 8 евро. О боже, о боже, какое преступление...
Сразу стали что-то искать, в чем-то подозревать... Эй, умники, опомнитесь! Так живет большая часть нормальных людей - от зарплаты до зарплаты. Есть такие, у кого вообще не остается денег на карте. Поэтому успокойтесь, отдохните, прекратите во всем искать повод... Люди так живут. У людей нет денег. Я обычный, простой человек. У меня даже восемь евро осталось. Это удивление и нонсенс для меня".
Уже сообщалось, что в своей декларации Гревцова отметила, что в безналичных денежных накоплениях у нее есть неполных девять евро, а также нет кредитов и выданных займов.
Имеющаяся в Службе государственных доходов декларация должностного лица Гревцовой свидетельствует о том, что она не занимает никаких других должностей, за исключением должности парламентария в Сейме.
Ей не принадлежит недвижимость, в ее собственности нет и транспортных средств.
В декларации Гревцовой не появляется информация о каких-либо наличных деньгах. В декларации они должны быть указаны, если размер накоплений превышает 20 установленных Кабинетом министров минимальных месячных заработных плат, то есть 10 000 евро.
Такое же условие распространяется также на указание безналичных накоплений, однако в декларации Гевцова указала, что на ее банковском счету находится 8,60 евро.
Работу в 14-м Сейме Гревцова начала со скандала о возможном предоставлении ложной информации Центральной избирательной комиссии,
поскольку она, возможно, указала недостоверные сведения о полученном образовании и должности на предыдущем рабочем месте.
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