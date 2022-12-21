Видео ⟩ Депутат Гревцова объяснила, почему на ее счету всего восемь евро

Гревцова в долгу не осталась, опубликовав видео в TikTok.

"Знаете, кто рассмешил меня сегодня? То, что все обсуждают остаток на моем счету", - говорит Гревцова.

"Уже по всей Латвии известно о моих 8 евро.

Да, действительно в конце месяца на моем счету осталось всего 8 евро. О боже, о боже, какое преступление...

Сразу стали что-то искать, в чем-то подозревать... Эй, умники, опомнитесь! Так живет большая часть нормальных людей - от зарплаты до зарплаты. Есть такие, у кого вообще не остается денег на карте. Поэтому успокойтесь, отдохните, прекратите во всем искать повод... Люди так живут. У людей нет денег. Я обычный, простой человек. У меня даже восемь евро осталось. Это удивление и нонсенс для меня".

Уже сообщалось, что в своей декларации Гревцова отметила, что в безналичных денежных накоплениях у нее есть неполных девять евро, а также нет кредитов и выданных займов.