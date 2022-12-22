Видео ⟩ За занавесом: российский генерал призывает нанести ракетные удары по Лондону

Минувшая неделя в российских пропагандистских передачах была отмечена мощной волной агрессии против Запада и истерически нарастающими ядерными угрозами. Военнослужащие разного калибра очень активно вещали о необходимости нанесения ракетных ударов по военным базам западных стран, являющимся вполне законной целью, так как оттуда идет поставка оружия "террористическому" режиму Зеленского. Кремлевские идеологи также объявили нацистским решение Европарламента признать геноцидом украинского народа Голодомор - искусственно вызванный в 1930-х годах голод на Украине. Не осталось незамеченным и вручение премии Сахарова украинскому народу, которое пропагандисты уже окрестили премированием террористов.

Привычно продолжалась демонизация Запада и попытки показать, насколько нравственно деградированы и развращены западные страны по сравнению с высоконравственной православной Россией. Игроки идеологического поля также открыто заявили, что в настоящее время идет война между Россией и США, в которой Украина и Европа являются лишь пешками. На кону вопрос выживания России.

Во всем виноват Лондон

Русские продолжают очень агрессивно жонглировать ядерными угрозами Западу. На прошлой неделе одним из центральных сюжетов различных телепередач стал перевод в боевую готовность российской ядерной ракеты "Ярс", которая, по утверждениям русских, может достичь и Западной Европы, и США. В одном из сюжетов молодой русский солдат, участвующий в обслуживании "Ярса", сказал, что теперь "родина может спать спокойно". А пропагандисты подчеркнули, что это предупреждение Западу не переходить "красную черту".