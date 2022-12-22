В ночь на среду, 21 декабря, в торговом центре А7 в Пририжье произошел пожар. Потерян один магазин, сообщает передача Degpunktā.
Видео ⟩ Ночью в торговом центре под Ригой загорелся магазин
В среду несколько магазинов и кафе в А7 были закрыты. Ночью возник пожар, вероятно, из-за влююченного обогревателя.
Представитель торгового центра сообщает, что сгорел цветочный магазин.
Около 4 часов утра в торговом центре сработала пожарная сигнализация, которая дала сигнал о возгорании в одном из магазинов.
"Государственная пожарно-спасательная служба получила информацию о том, что в Кекавской волости Кекавского края возник пожар в одноэтажном общественном здании. На месте установлено, что горение происходило на площади 40 кв. м. Пожарные обыскали здание, но людей в нем не обнаружили", - поясняет VUGD.
Пожарные работали на месте около двух часов.
Видео: Сюжет передачи на латышском языке
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