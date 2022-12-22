Гололед и снег: движение на дорогах по всей Латвии затруднено

Состояние дорог в Курземе улучшилось по сравнению с предыдущими днями, в то время как во многих других регионах Латвии в четверг утром, 2 декабря, снег и гололед продолжали затруднять движение, сообщает дорожное предприятие Latvijas valsts ceļi (LVC).