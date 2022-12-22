Состояние дорог в Курземе улучшилось по сравнению с предыдущими днями, в то время как во многих других регионах Латвии в четверг утром, 2 декабря, снег и гололед продолжали затруднять движение, сообщает дорожное предприятие Latvijas valsts ceļi (LVC).
Гололед и снег: движение на дорогах по всей Латвии затруднено
Гололед и снег: движение на дорогах по всей Латвии затруднено
Скользкие и заснеженные участки дорог расчищаются и посыпаются противогололедными материалами. В работах задействовано 106 единиц зимней техники.
Передвижение затруднено на региональных дорогах по всей Латвии, за исключением окрестностей Лиепаи, Кулдиги, Вентспилса и Салдуса.
Особенно сложной остается обстановка на местных дорогах на севере Видземе, в окрестностях Талси и Елгавы.
LVC предупреждает, что на дорогах может образовываться черный лед, так как продолжается оттепель и местами пройдут дожди.
Уже сообщалось, что в четверг, 22 декабря, в Латвии будет преимущественно пасмурно, местами возможны небольшой дождь и туман.
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