Доставка еды: какой выбор продуктов отличает латвийцев от других жителей Европы?

Представители компании Wolt заметили, что

латвийцы любят заказывать на Рождество пипаркукас и квашеную капусту,

а в других странах Европы праздник немыслим без картофельного салата, супов и рыбы. Имбирное печенье как самый любимый десерт заказывают практически во всей Европе, но также почетное место занимают различные традиционные пирожные и рулетики.

В Эстонии на праздники охотно заказывают жареную картошку и жаркое из свинины, кровяную колбасу с клюквенным соусом, а также маринованую тыкву. Между тем в Литве наряду с любимой квашеной капустой праздник немыслим без селедки и запеченной в духовке утки. Хорошее вино также занимает свое место на литовском рождественском столе.

В Европе - день рыбы, картофеля и капусты

В корзину сербских рождественских блюд входит блюдо под названием Sarma, или сербская версия голубцов, Pečenje (жаркое) и Ruska Salata, или картофельный салат. Надо сказать, что картофельный салат популярен во многих странах Европы. В Словакии одним из традиционных праздничных блюд являются щи из капусты.