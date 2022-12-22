Рождественское время невозможно представить без богато накрытого стола с 12 разными блюдами.
Доставка еды: какой выбор продуктов отличает латвийцев от других жителей Европы?
Представители компании Wolt заметили, что
латвийцы любят заказывать на Рождество пипаркукас и квашеную капусту,
а в других странах Европы праздник немыслим без картофельного салата, супов и рыбы. Имбирное печенье как самый любимый десерт заказывают практически во всей Европе, но также почетное место занимают различные традиционные пирожные и рулетики.
В Эстонии на праздники охотно заказывают жареную картошку и жаркое из свинины, кровяную колбасу с клюквенным соусом, а также маринованую тыкву. Между тем в Литве наряду с любимой квашеной капустой праздник немыслим без селедки и запеченной в духовке утки. Хорошее вино также занимает свое место на литовском рождественском столе.
В Европе - день рыбы, картофеля и капусты
В корзину сербских рождественских блюд входит блюдо под названием Sarma, или сербская версия голубцов, Pečenje (жаркое) и Ruska Salata, или картофельный салат. Надо сказать, что картофельный салат популярен во многих странах Европы. В Словакии одним из традиционных праздничных блюд являются щи из капусты.
Рыба также занимает особое место среди европейских праздничных блюд. Рыбный суп - популярное рождественское блюдо в таких странах, как Чехия и Венгрия. В свою очередь, словаки и чехи ставят на праздничный стол также и карпа, которого чаще всего подают с картофельным салатом. Во время праздников в обеих странах также популярны различные колбасы и щи из капусты.
На сладкое - имбирное печенье, мед и шоколад
Несомненно, самая любимая рождественская сладость в корзине заказов - имбирное печенье (пипаркукас), но популярны также различные медовые и шоколадные лакомства. Например, в Словении на Рождество едят сладкий орехово-медовый рулет Potica, в Дании - медовые конфеты в форме сердечек с шоколадной глазурью, а в Венгрии - традиционный Bejgli, или рулет, начиненный маком или грецкими орехами. В свою очередь, чехи вместо традиционного имбирного печенья готовят или заказывают мягкий имбирный пирог.
Пиво тоже среди праздничных напитков
В скандинавских странах всегда с почтением относятся к хорошему пиву, и Рождество не исключение. В Норвегии и Дании, помимо glögg, или глинтвейна, с доставкой заказывают еще и специальное рождественское пиво, а в Словении к столу подают игристое вино. Горячие праздничные напитки любят почти во всех европейских странах.
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