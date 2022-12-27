Елка, снеговик и елочная игрушка - с чем не было латовой монеты? Игра от RUS TVNET

Была ли латовая монета с елочной игрушкой? А когда в Риге впервые зажглась главная рождественская елка столицы? Зима и ее праздники - время чудес, радости и веселья. Именно по такому поводу RUS TVNET снова собрал известных латвийцев из различных сфер - чтобы "посоревноваться" в самых неочевидных, милых и интересных вопросах о самом волшебном времени года в нашей стране!