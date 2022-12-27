Вт, 27.12.2022
Погода
Гороскоп
Реклама
Контакты
Правила
О нас
Рассылка
LAT
Искать

Елка, снеговик и елочная игрушка - с чем не было латовой монеты? Игра от RUS TVNET

Даниил Ульныров Лиана Епифанова Вероника Рутковска Эрика Сташкевич Viktors Devjatovs rus.tvnet.lv
Елка, снеговик и елочная игрушка - с чем не было латовой монеты? Игра от RUS TVNET
Facebook OK Telegram Whatsapp
Comments

Была ли латовая монета с елочной игрушкой? А когда в Риге впервые зажглась главная рождественская елка столицы? Зима и ее праздники - время чудес, радости и веселья. Именно по такому поводу RUS TVNET снова собрал известных латвийцев из различных сфер - чтобы "посоревноваться" в самых неочевидных, милых и интересных вопросах о самом волшебном времени года в нашей стране!

​Смотрите первую часть трехсерийной викторины от RUS TVNET "Латвия для весёлых" и проверяйте свои знания вместе с участниками! Продолжение следует...

Отгадываем, ностальгируем и веселимся вместе с гостями игры "Латвия для весёлых"!

Правила "Латвии для весёлых"

  1. Участники за ограниченное количество времени отвечают на вопросы и записывают свой ответ на специальных табличках;
  2. За правильный ответ участник получает балл;
  3. В вопросах, требующих точности, если не удалось угадать верный ответ, балл достается тому, кто был ближе всего к правильному ответу;
  4. Побеждает тот, кто к концу игры набирает наибольшее количество баллов.

Участники "Латвии для весёлых": 

Антонина Ненашева и Никита Троянский 
Антонина Ненашева и Никита Троянский Фото: RUS TVNET/Jānis Škapars
Максим Бусел и Жанна Дубска
Максим Бусел и Жанна Дубска Фото: RUS TVNET/Jānis Škapars
Александр Марголин и Дана Бйорк
Александр Марголин и Дана Бйорк Фото: RUS TVNET/Jānis Škapars

Во время игры участники узнавали что-то новое, спорили, просили подсказки и делились своими теплыми и уютными историями, связанными с Рождеством, Новым годом и зимой. 

Галерея: Съемки и закулисье программы "Латвия для весёлых"

RUS TVNET в Instagram: Новости Латвии и мира в фотографиях и видео!

Ключевые слова
Актуальные новости
Последние новости
Не пропусти
Наверх