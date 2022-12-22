Кариньш: правительство намерено содействовать широкой экономической трансформации

Премьер-министр выделил пять направлений, которым уделено повышенное внимание при планировании бюджета - это внутренняя и внешняя безопасность, качество образования и науки, энергетика, конкурентоспособность компаний, а также качество жизни в целом.

Кариньш отметил, что в области безопасности следует обеспечить, чтобы у армии было необходимое финансирование для увеличения численности солдат и закупки запланированных систем вооружения, но переговоры о конкретных необходимых суммах еще продолжаются. Финансирование также необходимо для укрепления внутренней безопасности. В то же время в бюджете следующего года необходимо предусмотреть средства на развитие образования и науки.

По словам премьер-министра, политическая цель состоит в том, чтобы превратить декларацию правительства в конкретные решения о выделении средств.

Кроме того, Кариньш напомнил, что ожидает от каждого министерства выдвижения трех приоритетов, которые постарается согласовать с общими приоритетами правительства.

Как сообщалось, согласно фискальной стратегии и разработанным макроэкономическим и фискальным прогнозам, фискальное пространство для новых политических приоритетов в 2023 году составляет 215,1 млн евро, в 2024 году - 444,2 млн евро, в 2025 году - 408 млн евро.