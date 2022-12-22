Кариньш заявил о необходимости постоянного диалога между правительством и самоуправлениями

Как сообщили в бюро премьер-министра, Кариньш планирует проводить регулярные встречи с главами самоуправлений.

"Правительство определило в качестве главной цели широкую трансформацию экономики с целью увеличения доли экспорта в экономике. Крайне важно привлечь к этой работе органы местного самоуправления, так как они играют важную роль в обеспечении инвестиционной среды", - сказал премьер-министр.

По словам председателя Латвийского союза самоуправлений Гинта Каминскиса, сегодняшняя встреча дала понять, что премьер-министр рассчитывает на самоуправления как на сильных союзников, которые будут и впредь участвовать в работе правительства при принятии и реализации важных решений для государства и населения. Самоуправления также подтвердили, что правительство может положиться на них во время кризиса".

При этом Каминскис считает, что подобные встречи с руководителями самоуправлений необходимо проводить регулярно, не реже одного раза в полгода.

В ходе встречи премьер-министр и главы муниципалитетов обсудили широкий круг вопросов, в том числе повышение цен на энергоносители, соответствие программ господдержки потребностям муниципалитетов, внедрение системы гражданской обороны, участие в подготовке государственного бюджета на следующий год, дополнительное финансирование для оплаты труда сотрудников самоуправлений и другие актуальные вопросы.