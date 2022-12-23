Читатель TVNET обратил внимание на технические проблемы автобуса Rīgas satiksme. Мы связались с предприятием, чтобы разъяснить эту ситуацию.
10 минут на остановке: читатель озабочен сервисом Rīgas satiksme. Компания дала комментарий
Читатель обращает внимание, что автобусы на маршруте общественного транспорта 11Т уже несколько раз внезапно выключались и стояли на остановке 10 и более минут.
"Двигатель продолжает работать, но такое ощущение, что зависла система автобуса - экраны перезагружаются, водитель отчаянно звонит кому-то и консультируется по поводу проблемы", - рассказал TVNET читатель, также обративший внимание на то, что упомянутые автобусы абсолютно новые.
Портал TVNET обратился в Rīgas satiksme за разъяснением проблемы. Представитель компании Байба Барташевица-Фелдмане пояснила, что иногда при обнаружении сбоя в системе необходимо "выключить" и снова "включить" автобус. По ее словам, это перезагружает интегрированную бортовую информационную систему.
"Каждый такой случай нужно рассматривать индивидуально, поэтому без информации, которая позволила бы идентифицировать конкретную ситуацию, ее сложно прокомментировать", - сказала Барташевица-Фелдмане.
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