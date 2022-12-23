В этом году к административной ответственности за незнание государственного языка были привлечены 166 педагогов, сообщила агентству LEТА начальник отдела языкового контроля Центра государственного языка (VVC) Мадара Реке.
За незнание латышского в 2022 году наказаны 166 педагогов. В каком городе больше всего?
За незнание латышского в 2022 году наказаны 166 педагогов. В каком городе больше всего?
Всего в этом году VVC проверила адекватность использования государственного языка у 982 педагогов и 31 педагога профессионального образования.
Наибольшее количество административных взысканий за неиспользование государственного языка в объеме, необходимом для выполнения профессиональных и служебных обязанностей, было применено к педагогам в Риге.
Доля выявленных нарушений невелика - в среднем около 10%, но в некоторых дошкольных учреждениях микрорайонов Риги эта доля достигает 30%.
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