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За незнание латышского в 2022 году наказаны 166 педагогов. В каком городе больше всего?

rus.tvnet.lv/LETA
За незнание латышского в 2022 году наказаны 166 педагогов. В каком городе больше всего?
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Надпись "Учителя"
Надпись "Учителя" Фото: Ieva Lūka/LETA

В этом году к административной ответственности за незнание государственного языка были привлечены 166 педагогов, сообщила агентству LEТА начальник отдела языкового контроля Центра государственного языка (VVC) Мадара Реке.

Всего в этом году VVC проверила адекватность использования государственного языка у 982 педагогов и 31 педагога профессионального образования.

Наибольшее количество административных взысканий за неиспользование государственного языка в объеме, необходимом для выполнения профессиональных и служебных обязанностей, было применено к педагогам в Риге.

Доля выявленных нарушений невелика - в среднем около 10%, но в некоторых дошкольных учреждениях микрорайонов Риги эта доля достигает 30%.

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