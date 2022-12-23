За незнание латышского в 2022 году наказаны 166 педагогов. В каком городе больше всего?

Всего в этом году VVC проверила адекватность использования государственного языка у 982 педагогов и 31 педагога профессионального образования.

Наибольшее количество административных взысканий за неиспользование государственного языка в объеме, необходимом для выполнения профессиональных и служебных обязанностей, было применено к педагогам в Риге.

Доля выявленных нарушений невелика - в среднем около 10%, но в некоторых дошкольных учреждениях микрорайонов Риги эта доля достигает 30%.