Мороженое, яичный сыр и другие необычные блюда из яиц на праздники

LAPNA, в свою очередь, напоминает, что для приготовления блюда по этому рецепту особенно важно использовать свежие яйца, потому что тогда яичный желток находится посередине, а стенки белка толще. Соответственно, яйца легче фаршировать и меньше риск, что стенки белка могут лопнуть. Как убедиться в свежести яиц? Обратить внимание на срок годности. Яйца остаются очень свежими в течение 7 дней после того, как были снесены. Чтобы определить свежесть яйца, из срока годности нужно отнять 28 дней, вы узнаете, когда яйцо было снесено и насколько оно свежее. Наиболее свежие яйца местных производителей, потому что они оказываются на полках магазинах в течение 48 часов после того, как были снесены!