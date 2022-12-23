Видео ⟩ В министерстве объяснили, почему с мая нового года eID-карта нужна будет всем

eID-карта будет обязательной с 1 мая 2023 года для людей в возрасте от 15 до 64 лет. В свою очередь, переходный период для пенсионеров - до 2030 года, когда эти документы должны быть оформлены, пояснила Мадара Пуке, руководитель отдела по связям с общественностью Управления по делам гражданства и миграции (PMLP).

Угис Бисениекс, директор Департамента развития услуг государственного управления VARAM, поясняет: "На данный момент наша страна и общество достигли такого уровня цифрового развития, что для дальнейшей качественной электронизации услуг нам становится критически важным обеспечить безопасную и надежную электронную идентификацию человека - способ, которым человек может удостоверить, что это именно его электронная среда".

"Все больше государственных и муниципальных услуг становятся доступными в электронном виде, а еще больше - только в электронном виде, а это означает, что возможности получить эти услуги очно сокращаются", - добавил он.

Таким образом, с помощью eID-карты житель получает свою электронную подпись, которой, не выходя из дома, может подписывать заявления и заключать договора.

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