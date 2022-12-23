6 декабря в 21:00 в Валмиере, на улице Ригас, 74, из магазина Rimi неизвестный мужчина украл пять единиц коньяка MARTELL VSOP, причинив магазину материальный ущерб на сумму 239,95 евро, сообщает Государственная полиция.
Полиция ищет мужчину, который украл несколько бутылок коньяка из магазина Rimi в Валмиере
Полиция ищет мужчину, который украл несколько бутылок коньяка из магазина Rimi в Валмиере
Государственная полиция призывает всех, у кого есть информация, которая поможет установить личность или местонахождение человека, изображенного на фотографии, звонить по телефону 64201320 или 110!
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