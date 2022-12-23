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Полиция ищет мужчину, который украл несколько бутылок коньяка из магазина Rimi в Валмиере

rus.tvnet.lv
Полиция ищет мужчину, который украл несколько бутылок коньяка из магазина Rimi в Валмиере
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6 декабря в 21:00 в Валмиере, на улице Ригас, 74, из магазина Rimi неизвестный мужчина украл пять единиц коньяка MARTELL VSOP, причинив магазину материальный ущерб на сумму 239,95 евро, сообщает Государственная полиция.

Государственная полиция призывает всех, у кого есть информация, которая поможет установить личность или местонахождение человека, изображенного на фотографии, звонить по телефону 64201320 или 110!

Фото: Ekrānšāviņš

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