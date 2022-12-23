Что известно о потерях России за 10 месяцев войны в Украине

Для сравнения: известно лишь о 58 погибших из Москвы, хотя жители столицы составляют почти 9% населения России.

кладбище Фото: BBC

Если поверхностно посмотреть на эти цифры, то может сложиться впечатление, что Россия посылает на фронт в основном этнические меньшинства. Но, детально изучив собранные Би-би-си, "Медиазоной" и волонтерами данные, социологи пришли к обратному выводу.

С одной стороны, представители национальных республик и автономных округов действительно уезжают на фронт и погибают там чаще выходцев, чем выходцы из "русских" регионов. С другой стороны, в абсолютных цифрах - большинство погибших российских военных все же составляют этнические русские.

Судя по всему, высокий риск гибели для этнических меньшинств может являться результатом экономического неравенства между регионами, а не сознательной политики дискриминации.

Во многих уголках России, где не работают социальные лифты, служба в армии по контракту является одной из немногих возможностей получить стабильный заработок.

Более подробный социологический анализ потерь можно почитать здесь.

Серьезные потери сильнейших подразделений

За 10 месяцев войны элитные подразделения российской армии и Росгвардии понесли очень серьезные потери.

Например, на основе открытых источников нам удалось установить имена по меньшей мере 74 солдат и офицеров 24-й гвардейской бригады спецназа ГРУ из Новосибирска. В их числе девять офицеров в звании от лейтенанта до подполковника.