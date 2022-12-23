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Ушел из жизни хирург Анатолий Никитин

rus.tvnet.lv/LETA
Ушел из жизни хирург Анатолий Никитин
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Анатолий Никтин
Анатолий Никтин Фото: LETA

Ушел из жизни латвийский хирург, доктор медицины, доцент Анатолий Никитин, сообщил в соцсетях ректор Рижского университета им. Страдиня (RSU) Айгар Петерсонс.

Хирург родился 1 июля 1928 года в Истринской волости, с 1957 года работал в бывшем Рижском медицинском институте (ныне - кафедра хирургии RSU) в качестве ассистента, доцента и, наконец, заведующего кафедрой.

Никитин также занимался практической хирургией в 1-й Рижской больнице, он также награжден орденом Трех звезд.

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