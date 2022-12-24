В конце года телекоммуникационные предприятия Nokia и Ericsson покинут Россию. Уход этих предприятий из страны-агрессора означает, что ее мобильные сети в долгосрочной перспективе переживут тяжелую деградацию, которая негативно повлияет на возможности связи жителей России, сообщает агентство Reuters.
Эффект санкций: российскую мобильную сеть на Новый год ждет сильный удар
Пятеро руководителей этих предприятий и другие представители сферы сообщили, что пользователи мобильных телефонов в России переживут спад скорости интернета, а также проблемы с осуществлением звонков. Так, например, чаще начнут возникать случаи, когда невозможно будет позвонить, кроме того, у мобильных операторов возникнут большие сложности с оказанием услуг мобильной связи, так как у базовых станций не будет хватать запчастей.
Ericsson и Nokia обеспечивают большую часть телекоммуникационного оборудования в России. Примерно половина российских базовых станций оборудована технологиями этих компаний - начиная с различных антенн, и заканчивая оптическими сетями. Компании обеспечивают и критически важное программное обеспечение, позволяющее удачно функционировать мобильным сетям.
"Мы работаем над тем, чтобы в конце года можно было уйти из России, так как завершится установленный властями срок исключения санкций", - пояснил финансовый директор Ericsson Карл Меландер. Ericsson была одной из компаний, получивших разрешение от властей Швеции продолжать работу в России до конца года.
Руководитель Nokia Пека Лундмарк также отметил: "Мы полностью уйдем из России и больше ничего не будем туда поставлять".
До сих пор экономика России значительно пострадала от санкций и контроля экспорта. Санкции были установлены в связи с начатой Россией войной против Украины. Уход Nokia и Ericsson из России может оказаться очень чувствительным для рядовых жителей, которым придется считаться с тем, что позвонить станет сложнее.
Власти России указали, что уход Nokia и Ericsson из Росси "не окажет никакого влияния на качество телекоммуникаций". По словам министра цифрового развития Максута Шадаева, российские мобильные операторы подписали соглашение на 100 миллиардов рублей (1,5 миллиарда евро) с местными производителями оборудования для связи.
Ведущий российский оператор МТС отказался комментировать ситуацию, в свою очередь "Мегафон", Veon, "Билайн" и Tele2 на запросы о комментарии не ответили.
Реализуемые правительством программы по поддержке местных производителей оборудования помогли местным операторам снизить зависимость от сетевых связей Nokia и Ericsson. В этом году часть местного оборудования в России составила 25,2%, по сравнению с 11,6% в прошлом году.
Однако эксперты предупреждают, что уход зарубежных компаний с рынка этой сферы откинет сферу телекоммуникаций России минимум на несколько десятилетий, в то время как остальной мир активно вводит технологии 5G.
"Если, допустим, эта ситуация продлится несколько лет, покрытие мобильных сетей в России вернется к концу девяностых годов, когда мобильная связь была привилегией только больших городов и богатейших районов",
- заявил глава московского IT-издания ComNews Леонид Коник.
Первыми, кто пострадают от ухода иностранных компаний, станут сельские регионы. Скорее всего, мобильные операторы перевезут из сельских округов в города работающее оборудование. Однако отсутствие обновлений программного обеспечения может сделать сеть менее устойчивой по отношению к кибернападениям.
Китайский телекоммуникационный производитель Huawei, который обеспечивает треть необходимого России оборудования мобильной связи, продолжает обеспечивать обновление программного обеспечения и другое обслуживание российских устройств. Однако продажа новых устройств России остановлена, указали несколько источников.
Важнейшая проблема, с которой столкнутся мобильные операторы - прекращение обновления ПО. Представители Nokia и Ericsson сообщили, что компании, начиная со следующего года, прекратят поддержку находящихся в России устройств обновлениями. Программное обеспечение - очень важный аспект, который обеспечивает эффективную передачу сигнала в сети связи, оптимизирует поток данных и защищает сеть от кибератак.
Российские операторы мобильной связи и в дальнейшем смогут использовать устройства обеих компаний, однако оно очень сильно зависит от регулярного обслуживания и обновления ПО.
"Без сомнений, обновления - главный краеугольный камень, обеспечивающий работу сетей и их безопасность," - отметил аналитик PP Foresight Паоло Пескаторе.
Российские телекоммуникационные операторы обеспечили себя запчастями для иностранного оборудования в феврале и марте, еще до установления санкций. Однако у этого больше не будет значения, принимая во внимание, что 31 декабря станет последним днем, когда Ericsson и Nokia работают в России.
Главная надежда Россия - размещение на базовых станциях оборудования местного производства, однако это требует много времени и ресурсов. Сотрудничающее с Россией китайское предприятие Huawei прекратило поставки России нового оборудования после того, как США начали вводить против РФ санкции. Кроме того, китайская компания не поставляет в Россию новые смартфоны. Официально предприятие эти новости не комментирует.
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