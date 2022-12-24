Эффект санкций: российскую мобильную сеть на Новый год ждет сильный удар

Первыми, кто пострадают от ухода иностранных компаний, станут сельские регионы. Скорее всего, мобильные операторы перевезут из сельских округов в города работающее оборудование. Однако отсутствие обновлений программного обеспечения может сделать сеть менее устойчивой по отношению к кибернападениям.

Китайский телекоммуникационный производитель Huawei, который обеспечивает треть необходимого России оборудования мобильной связи, продолжает обеспечивать обновление программного обеспечения и другое обслуживание российских устройств. Однако продажа новых устройств России остановлена, указали несколько источников.

Важнейшая проблема, с которой столкнутся мобильные операторы - прекращение обновления ПО. Представители Nokia и Ericsson сообщили, что компании, начиная со следующего года, прекратят поддержку находящихся в России устройств обновлениями. Программное обеспечение - очень важный аспект, который обеспечивает эффективную передачу сигнала в сети связи, оптимизирует поток данных и защищает сеть от кибератак.

Российские операторы мобильной связи и в дальнейшем смогут использовать устройства обеих компаний, однако оно очень сильно зависит от регулярного обслуживания и обновления ПО.

"Без сомнений, обновления - главный краеугольный камень, обеспечивающий работу сетей и их безопасность," - отметил аналитик PP Foresight Паоло Пескаторе.

Российские телекоммуникационные операторы обеспечили себя запчастями для иностранного оборудования в феврале и марте, еще до установления санкций. Однако у этого больше не будет значения, принимая во внимание, что 31 декабря станет последним днем, когда Ericsson и Nokia работают в России.

Главная надежда Россия - размещение на базовых станциях оборудования местного производства, однако это требует много времени и ресурсов. Сотрудничающее с Россией китайское предприятие Huawei прекратило поставки России нового оборудования после того, как США начали вводить против РФ санкции. Кроме того, китайская компания не поставляет в Россию новые смартфоны. Официально предприятие эти новости не комментирует.