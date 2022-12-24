В Китае примерно 248 миллионов человек или 18% от общего числа жителей за первые три недели декабря, вероятно, заразились Covid-19, сообщают издания Financial Times и Bloomberg.
Bloomberg: В Китае за один день Covid-19 заразились 37 млн человек, за три недели - 248 млн
Согласно распространенному в среду протоколу заседания Национальной комиссии здравоохранения Китая, только во вторник, 20 декабря, коронавирусом заразились 37 миллионов человек.
Bloomberg и Financial Times отмечают, что люди, принимавшие участие в этом заседании, подтвердили данную информацию.
В то же время официально власти Китая подтвердили только 62 000 случаев заражения за первые три недели декабря.
Financial Times сообщает, что эти подсчеты сделал Центр контроля и предотвращения заболеваний Китая, который считает, что число зараженных Covid-19 в стране по-прежнему увеличивается.
Согласно подсчетам центра, заразились более половины жителей провинции Сычуань, где проживает 81 миллион человек.
Велика пропорция зараженных жителей и 21-миллионном Пекине.
Посте трех лет локдаунов, карантинов и массового тестирования, Китай 7 декабря неожиданно смягчил так называемую политику нулевого ковида, признав, что заболевание, которое вызывает новый омикрон-штамм вируса, не столь тяжелое.
Однако считается, что главная причина смены политики - признание того, что столь строгие ограничения более невозможно поддерживать.
После изменения политики вирус начал быстро распространяться, в результате чего больницы оказались переполнены.
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