В субботу на западе Афганистана на улицы вышли десятки женщин и девушек, чтобы протестовать против запрета на обучение женщин, введенных режимом талибов.
В Афганистане десятки девушки протестуют против запрета на образование
Силы безопасности талибов использовали для разгона демонстрантов дубинки и палки, а также водомет.
В видеозаписях с места событий видно, что в воду, направленную на протестующих из пожарных машин, явно был примешан какой-то химикат.
Решение талибов запретить девочкам и женщинам посещать школы и университеты вызвало осуждение международного сообщества.
Жители Кабула сообщают о значительно усиленном присутствии военных формирований в столице, целью которых является борьба с любыми протестами.
Министр высшего образования, созданного талибами правительства, запретил женщинам посещать университеты из-за того, что студенты не соблюдают нормы в одежде, прибывают на лекции без сопровождения мужчины и контактируют со студентами-мужчинами.
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