В Афганистане десятки девушки протестуют против запрета на образование

Силы безопасности талибов использовали для разгона демонстрантов дубинки и палки, а также водомет.

В видеозаписях с места событий видно, что в воду, направленную на протестующих из пожарных машин, явно был примешан какой-то химикат.

Решение талибов запретить девочкам и женщинам посещать школы и университеты вызвало осуждение международного сообщества.

Жители Кабула сообщают о значительно усиленном присутствии военных формирований в столице, целью которых является борьба с любыми протестами.

Министр высшего образования, созданного талибами правительства, запретил женщинам посещать университеты из-за того, что студенты не соблюдают нормы в одежде, прибывают на лекции без сопровождения мужчины и контактируют со студентами-мужчинами.