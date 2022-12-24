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В Афганистане десятки девушки протестуют против запрета на образование

rus.tvnet.lv
В Афганистане десятки девушки протестуют против запрета на образование
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Протесты в Афганистане
Протесты в Афганистане Фото: EPA/Scanpix

В субботу на западе Афганистана на улицы вышли десятки женщин и девушек, чтобы протестовать против запрета на обучение женщин, введенных режимом талибов.

Силы безопасности талибов использовали для разгона демонстрантов дубинки и палки, а также водомет.

В видеозаписях с места событий видно, что в воду, направленную на протестующих из пожарных машин, явно был примешан какой-то химикат.

Решение талибов запретить девочкам и женщинам посещать школы и университеты вызвало осуждение международного сообщества.

Жители Кабула сообщают о значительно усиленном присутствии военных формирований в столице, целью которых является борьба с любыми протестами.

Министр высшего образования, созданного талибами правительства, запретил женщинам посещать университеты из-за того, что студенты не соблюдают нормы в одежде, прибывают на лекции без сопровождения мужчины и контактируют со студентами-мужчинами.

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