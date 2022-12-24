В субботу, на Святой земле христиане со всего мира начали отмечать Рождество, а в 12:00 по латвийскому времени из Иерусалима вышла традиционная процессия.
На Святой земле началось празднование Рождества
Процессию в Вифлеем, где согласно легенде родился Иисус Христос, вел глава католической церкви на Святой земле Пьербаттиста Пиццабалла.
Последнюю часть пути он прошел пешком.
По прогнозам, Святую землю в Рождество в этом году посетят десятки тысяч паломников - значительно больше, чем в два предыдущих года, когда действовали ограничения, введенные в связи с пандемией Covid-19.
Министерство туризма Израиля сообщает, что ожидается около 120 000 паломников.
Площадь у базилики Рождества Христова, где позже в субботу Пиццабалла проведет полуночное богослужение, украшает огромная праздничная елка, которую венчает звезда.
Христианские патриархи и руководство церкви в Иерусалиме в своем рождественском послании осудили все возрастающие нападения на христиан и дискриминацию, которая привела к уменьшению их числа.
"Такая нерадостная атмосфера привела к потере надежды, особенно в нашей христианской молодежи, которая в большей степени чувствует себя лишней", - говорится в послании.
Пропорциональное количество христиан на Святой земле продолжает сокращаться, и из пяти миллионов палестинцев на Западном побережье и в секторе Газа только неполные 2% все еще христиане.
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