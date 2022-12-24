На Святой земле началось празднование Рождества

Процессию в Вифлеем, где согласно легенде родился Иисус Христос, вел глава католической церкви на Святой земле Пьербаттиста Пиццабалла.

Последнюю часть пути он прошел пешком.

По прогнозам, Святую землю в Рождество в этом году посетят десятки тысяч паломников - значительно больше, чем в два предыдущих года, когда действовали ограничения, введенные в связи с пандемией Covid-19.

Министерство туризма Израиля сообщает, что ожидается около 120 000 паломников.

Площадь у базилики Рождества Христова, где позже в субботу Пиццабалла проведет полуночное богослужение, украшает огромная праздничная елка, которую венчает звезда.

Христианские патриархи и руководство церкви в Иерусалиме в своем рождественском послании осудили все возрастающие нападения на христиан и дискриминацию, которая привела к уменьшению их числа.

"Такая нерадостная атмосфера привела к потере надежды, особенно в нашей христианской молодежи, которая в большей степени чувствует себя лишней", - говорится в послании.

Пропорциональное количество христиан на Святой земле продолжает сокращаться, и из пяти миллионов палестинцев на Западном побережье и в секторе Газа только неполные 2% все еще христиане.