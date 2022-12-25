Фото ⟩ Миллионы людей без электричества и 28 погибших. Буря вызвала праздничный хаос в США

На сегодняшний день от урагана пострадали почти 250 миллионов человек, погибли по меньшей мере 28 человек.

В праздничное время отменены также тысячи полетов. Больше всего от урагана пострадал западный штат США Монтана, где температура опустилась до -45 градусов по Цельсию.

В Сиэтле и Портленде некоторые жители даже скользили по замерзшим улицам. В Сиэтле и Портленде некоторые жители даже катались на коньках по замерзшим улицам. Даже в обычно более мягких южных штатах Флорида и Джорджия действует предупреждение о вероятности обледенения.

Единственный штат, практически не затронутый ураганом - это Калифорния.

Как сообщалось, зимняя буря, когда температура воздуха понизилась до -40 градусов по Цельсию, в четверг вызвала хаос рождественских путешествий в США, когда из-за нее были отменены тысячи авиарейсов и закрыты автомагистрали.

Сильный снегопад и ветер нарушили планы на праздники в один из самых оживленных сезонов года, так как огромный холодный фронт из Арктики достиг США и заморозил центральную часть страны.