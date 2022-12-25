Обращаясь к тысячам верующих, собравшимся на площади Святого Петра Ватикана, Франциск подчеркнул, что длящаяся уже десять месяцев война обострила дефицит продовольствия в мире, и призвал не использовать еду как оружие.

Франциск упомянул о “наших украинских братьях и сестрах, которые переживают Рождество в темноте и холоде, далеко от своих домов”.

Фото: Папа римский призвал закончить бессмысленную войну в Украине

"Пусть Господь вдохновит нас на конкретные жесты солидарности к тем, кто страдает, и пусть он осветит их умы, которые могут заглушить грохот оружия и немедленно прекратить эту бессмысленную войну", - сказал он.

Он отметил, что на это Рождество из-за конфликтов или других проблем многие страны находятся в сложной ситуации, среди них: Афганистан, Йемен, Сирия, Мьянма, Ливан и Гаити. Франциск также упомянул о конфликте между Израилем и палестинцами.

Папа также призвал к примирению в Иране.

Франциск также призвал в рождественские праздники вспомнить тех, кто "страдает от голода, пока огромное количество еды каждый день тратится впустую, а ресурсы используются для создания оружия".

"Война в Украине еще более ухудшила ситуацию, подвергнув риску голода целые народы, особенно в Афганистане и странах Африки", - сказал папа.

"Мы знаем, что каждая война вызывает голод и использует еду как оружие, нарушая ее отправку людям, которые уже страдают", - указал глава Римской католической церкви.